طواف الإمارات يطل على العالم بـ 30 جنسية



أبوظبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي على انطلاقة النسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021، الحدث الأبرز على ساحة اللعبة في العالم والوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي يدشن أولى مراحله الأحد المقبل ويستمر حتى 27 فبراير الجاري بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، يمثلهم 140 لاعباً من 30 جنسية ينقلون الصورة الحضارية والسياحية والرياضية للإمارات إلى العالم من خلال مشاركتهم في الحدث الدولي الكبير على مدار المراحل السبعة.

وتتصدر الجنسية الإيطالية المشهد بمشاركة 25 دراجاً، وتأتي الجنسية الألمانية في المركز الثاني بـ 13 دراجاً، وبلجيكا الثالث بـ 12 دراجاً، ومن فرنسا 11 دراجاً، والخامس هولندا وعددهم 10 دراجين، وأستراليا 8 دراجين، وتتساوى بريطانيا والدانمارك وكولومبيا وإسبانيا وأميركا بعدد 6 دراجين، ثم سويسرا 5 دراجين، وكازاخستان 3 دراجين بالتساوي مع النمسا، وهناك دراجان اثنان من استونيا وسلوفينيا والبرتغال ونيوزلندا، ودراج واحد من التشيك وإسرائيل وبولندا وأثيوبيا وليتوانيا وفنلندا والأرجنتين وروسيا وكندا وكوستاريكا وأيرلندا والمجر.

ويبرز من بين هذه الجنسيات عدد من النجوم يتنافسون على صدارة مراحل الطواف في نسخة 2021، من خلال إنجازاتهم السابقة سواء في طواف الإمارات أو الطوافات العالمية في مقدمتهم السلوفيني تادي بوجاتاشر دراج فريق الإمارات والبريطاني آدم ياتس دراج فريق اينوس جرانديريس البريطاني والكازاخستاني أليكسي لوتسينكو من فريق أستانا والبريطاني كريس فروم دراج فريق ستارت آب نيشن الإسرائيلي والإيطالي فيليبو جانا لاعب فريق اينوس جرانديريس البريطاني والسويسري مارك هيرشي والأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال، والإيرلندي سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب وباسكال أكرمان دراج فريق بورا هانسجروهي، والكولومبي فرناندو جافيريا فريق الإمارات وماتيو فان دي بول من فريق البسين فينيكس.

وتضم الفرق 13 جنسية هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأميركا وكازاخستان والبحرين وبريطانيا وإسبانيا وإسرائيل وأستراليا وجنوب أفريقيا وهولندا والإمارات، وهناك 4 فرق مشاركة في الطواف من بلجيكا هي البسين فينيكس وديكوينك كويك ستيب ولوتو سودال وإنترمارشي أريد جوبيرت ماتريوكس، و3 فرق من فرنسا هي سيتروين وكوفيديس وجروباما اف دي جي، وفريقان من ألمانيا هما بورا هانزجروهي ودي اس ام، وفريقان من أميركا هما أي اف اديوكيشن نيبو وتريك سيجافريدو، بجانب فريق أستانا بريمير تيك من كازاخستان وفيكتوريوس البحريني وإنيوس جرانديريس البريطاني وستارت أب نيشن الإسرائيلي وجامبو فيزما الهولندي وموفي ستار الإسباني وبايك اكسشينج الأسترالي وكوبيكا أسوس الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى فريق الإمارات للمحترفين.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية أن طواف الإمارات الدولي من أهم وأبرز الأحداث الرياضية التي تقام خلال الفترة، ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الجهات المنظمة للطواف قبلت التحدي، وأكدت قدراتها وجاهزيتها على تنظيم الحدث الذي يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، التي ما زالت تضرب العالم بقوة، إلا أن الحرص على إقامة الطواف هي رسالة إلى العالم أن الإمارات قادرة على استضافة أي حدث وتحت أي ظرف.

وقال:«الإمارات بلد المستحيل وتحقيق النجاحات، والدليل على ذلك كم النجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية وغير الرياضية، ونتوقع أن تكون النسخة المقبلة هي الأهم في تاريخ الطوافات الدولية، كونها تجمع كوكبة من أهم النجوم وأشهر الفرق المحترفة في رياضة الدراجات على مستوى العالم، وأيضاً تضم الكوكبة أبطال العالم والمصنفين على مستوى العالم.»

وأضاف: «أن عيون العالم تتجه إلى الإمارات لمتابعة الحدث الدولي، الذي يعتبر ضمن التحديات التي اعتادت عليها كوادرنا الإدارية في تنظيم الأحداث العالمية، بالإضافة إلى مقدرة الإمارات على التنظيم الجديد وعلى تحقيق النجاح المنشود، بالإضافة إلى أن العالم سيشاهد حضارة الإمارات وأماكنها السياحية، من خلال مراحل الطواف التي ستجوب معظم إمارات الدولة.»

وأوضح أن اتحاد الدراجات فخور بكافة التجهيزات الخاصة بالحدث، وسيجند كل أجهزته الفنية والإدارية للمشاركة في تنظيم الحدث لضمان نجاحه وخروجه بالشكل والمستوى المتوقع له، والذي يليق باسم ومكانة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن فريق الإمارات للمحترفين ستكون له بصمة وكلمة من خلال تحقيق مراكز متقدمة في كافة المراحل، مؤكداً أن السلوفيني الشاب تادي بوجاتشر أحد أعضاء فريق الإمارات مرشح بقوة لحصد أحد المراكز المتقدمة في الطواف، استكمالاً لإنجازه الذي حققه باسم الإمارات خلال طواف فرنسا الأخير.