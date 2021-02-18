كأس فاطمة بنت منصور لـ «قدرة للسيدات» في ضيافة «الوثبة»

محمد حسن (أبوظبي)

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في السادسة والنصف صباح الجمعة، كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كلم، في نسخته الثالثة عشرة، والذي تنظمه وتستضيفه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

ويستقطب السباق نخبة الفارسات في كل موسم، وتدفع الإسطبلات بأقوى الخيول مثلما حدث في النسخ الماضية، والتي شهدت تنافساً قوياً قدم العديد من الفارسات المتميزات من خلال حصدهن المركز الأول.

ووضعت اللجنة المنظمة أيضاً عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسيتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق بالتواجد في مداخل البوابة البيطرية.

كما أكدت اللجنة المنظمة التزام المشاركين بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة حول مكافحة جائحة كورونا، وقد تم وضع عدد من الشروط للدخول إلى القرية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، تتضمن إبراز نتيجة فحص «PCR - كوفيد-19»، سلبية، على أن لا تتجاوز 48 ساعة، وإبراز بطاقة الهوية، وارتداء كمامة الوجه، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، والتجاوب مع اللجان العاملة في تنظيم السباق لتنفيذ كل الاحتياطات والاشتراطات حفاظاً على سلامة الجميع.

وتحمل الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا، لقب النسخة الماضية بعد أن تمكنت من إحراز اللقب على صهوة الفرس «رغد» لإسطبلات الوثبة في السباق الذي شهد مشاركة 130 فارسة، وقطعت البطلة المسافة الكلية خلال 3:23:41 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة الجواد «باراكا إليجيدو» لإسطبلات المغاوير بزمن قدره 3:24:11 ساعة، وحلت ثالثة الفارسة وعد نديم على صهوة الجواد «مويا» وهو أيضاً لإسطبلات الوثبة، وسجلت 3:27:30 ساعة.