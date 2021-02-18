«أبوظبي» يتخطى عقبة «الإمارات» في كأس البولو

دبي (الاتحاد)

حقق فريق أبوظبي الفوز على فريق الإمارات 12-8 في افتتاح مشوار الفريقين في كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، وتقدم فريق العاصمة بخطى ثابتة بعدما تجاوز أهم عقبة له في الدور الأول، في الوقت الذي نجح فريق ذئاب دبي كافو في الفوز على زيدان السعودي بنتيجة 12-7 في واحدة من مفاجآت البطولة، خاصة أن زيدان أحد الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

وبانتهاء الجولة الأولى، فإن جميع الفرق الفائزة سجلت 12 هدفاً، حيث فاز غنتوت على الحبتور 12-9 وبنجاش على إيفزا بنفس النتيجة، لتسجل الفرق الثمانية في الجولة الأولى 81 هدفاً في 4 مباريات.

وتقام الجمعة مباراتان، الأولى تجمع بين فريقي غنتوت وبنجاش، بينما يلتقي في المباراة الثانية الحبتور وإيفزا في لقاء البحث عن العودة بعد خسارتهما في الجولة الأولى.

شهدت مواجهة أبوظبي والإمارات إثارة كبيرة من البداية للنهاية، بعدما بادر أبوظبي بالتسجيل والتقدم بهدفين عن طريق جونزالو ديلتور والفريدو كابيللا، وفي بداية الشوط الثاني يدرك لوكاس مونتيفيردي جونيور التعادل للإمارات، فيما أضاف الفريدو وباتيستا ثلاثة أهداف لأبوظبي، وسجل توماس بانيللو هدفين لفريقه الإمارات، لينتهي الشوط الثاني بنتيجة 5 مقابل 4 أهداف.

يعود فريق الإمارات في الشوط الثالث وينجح في تحقيق التعادل 7-7، ويتكرر التعادل في الشوط الرابع 8-8، ويقام الشوط الخامس والأخير فوق صفيح ساخن، ويستثمر فريق أبوظبي الأخطاء التي وقع فيها دفاع فريق الإمارات ويحرز هدفين متتاليين، منهياً المباراة لصالحه.