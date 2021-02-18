هالاند يشكر مبابي على «قوة الدفع المجانية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح بروسيا دورتموند الألماني في تحقيق فوز مستحق على مضيفه إشبيلية الإسباني 3-2 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ورغم أن الفريق المضيف بدأ بالتسجيل في الدقيقة 7 بتوقيع خيسوس فيرنانديز، إلا أن الإعصار الهجومي الألماني لم يهدأ إلا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 19 بأقدام محمود داود، وأضاف الشاب النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 27، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين سجل هالاند الهدف الثاني له والثالث لفريقه لينتهي الشوط الأول 3-1 لمصلحة دورتموند.

وفي الشوط الثاني تقاسم الفريقان اللعب، وحاول إشبيلية تحسين النتيجة، خاصة أن المباراة تقام على أرضه، وبالفعل نجح لوك دييونج في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 84 لتصبح النتيجة 3-2، وتنتهي المباراة بفرص أكبر للفريق الألماني في حسم التأهل إلى دور الثمانية للبطولة في مباراة العودة.

وبالهدفين اللذين سجلهما هالاند في المباراة، بدا وكأنه يرد على الأهداف الثلاثة «هاتريك» التي سجلها النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة، في نفس البطولة، قبل هذه المباراة بيوم واحد.

الطريف أن هالاند قال في تصريحاته عقب المباراة: عندما شاهدت مبابي يسجل «هاتريك»، أصبح لدي دافع كبير وقوي للتسجيل مثله، وأنا أشكره كثيراً على تحفيزي!

وأضاف هالاند: أحب هذه البطولة وأجيد فيها دائماً وأسجل الكثير من الأهداف.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يعني أنه يدخل في منافسة مع النجم الفرنسي، قال: على الإطلاق «وابتسم»، وأضاف: كل ما في الأمر أن مجرد رؤيتي له، وهو يسجل أهدافاً جميلة، يجعلني أشعر بأنني حصلت على «قوة دفع مجانية» تحفزني للتسجيل.

يذكر أن هالاند سجل في بطولة الموسم الماضي 10 أهداف في 8 مباريات، بينما سجل هذا الموسم في نفس البطولة حتى الآن 8 أهداف في 5 مباريات.



