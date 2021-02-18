مويس كين: «السيدة العجوز» في القلب دائماً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال المهاجم الإيطالي مويس كين لاعب باريس سان جيرمان، إنه لن ينسى أبداً الفترة التي قضاها في يوفنتوس، ويحمل معها ذكريات رائعة في «أليانز ستاديوم» معقل «البيانكونيري».

واعترف بأنه يتابع باهتمام مباريات «اليوفي»، مؤكداً أن «السيدة العجوز» ستبقى في قلبه دائماً.

وكان كين بدأ مشواره الكروي لاعباً محترفاً في صفوف يوفنتوس عام 2016، قبل أن يشتريه إيفرتون الإنجليزي مقابل 28 مليون يورو «24 مليون جنيه استرليني»، وأعاره إلى النادي الباريسي في أكتوبر الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً مع فريقه الجديد، وتوّجه بهدف رائع برأسه في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ضد برشلونة الإسباني، في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان 4-1.

وصرح كين لشبكة «سبورت ميدياسيت» بأنه لم ينس «السيدة العجوز» أبداً، لأن «البيانكونيري» أول ناد أتاح له فرصة اللعب في بداياته، وأكد أنه يشاهد مباريات الفريق كلما أتيحت الفرصة لذلك.

وكان كين صاحب الرقم القياسي بالنسبة لأصغر اللاعبين مشاركة في الفريق الأول لليوفنتوس، حيث لعب أول مباراة له وعمره 16 عاماً و8 أشهر و23 يوماً، عندما شارك بديلاً ضد باسكارا في الدوري الإيطالي «سيري إيه» يوم 19 نوفمبر 2016.

وشارك كين مع «اليوفي» في 21 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 8 أهداف، ولكنه لم يفرض نفسه أساسياً في الفريق الأول.

ويستفيد كين حالياً من لعبه في باريس سان جيرمان، إذ وصل إلى «فورمة» عالية، ويقاتل دائماً من أجل حجز مكان له في التشكيلة الأساسية، رغم صعوبة ذلك في ظل وجود نيمار ومبابي وإيكاردي وأنخيل دي ماريا.



