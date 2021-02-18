«السيتي» على قمة «البريميرليج» بـ «شهية مفتوحة»

أنور إبراهيم (القاهرة)

وقع مانشستر سيتي فوزه رقم 17 على التوالي، في مختلف المسابقات التي يشارك فيها، بعد أن تغلب على إيفرتون 3-1، في المباراة المؤجلة بينهما من «الجولة 16» للدوري الإنجليزي.

وفي تعليقها على هذا الفوز الجديد للسيتي، قالت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، إن التفوق السابق على توتنهام 3- صفر في «الجولة 24» لـ «البريميرليج» يوم السبت الماضي، فتح شهية كتيبة بيب جوارديولا للتألق مجدداً في هذه المباراة التي سيطر السيتي على معظم فتراتها.

وكانت هذه المباراة تأجلت من ديسمبرالماضي بسبب ظهور حالات إيجابية عديدة بفيروس كورونا بين لاعبي السيتي.

وقالت الشبكة: إن نجوم مانشستر سيتي احتكروا حيازة الكرة على فترات طويلة من المباراة، ولاحت لهم أول فرصة للتسجيل بعد مرور 10 دقائق فقط من بداية المباراة، وافتتح النجم الإنجليزي الشاب فيل فودين التسجيل في الدقيقة 32، وجاء الهدف تتويجاً للعمل الجماعي الكبير لرجال بيب جوارديولا، ورغم ذلك نجح البرازيلي ريتشارليسون في إدراك التعادل لإيفرتون بعد 5 دقائق فقط من هدف فودين، وتحديداً في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو السيتي ضغطهم على دفاع إيفرتون، وأضاع جابرييل خيسوس وبرناردو سيلفا فرصتين للتهديف، وبعد مرور ساعة من اللعب، نجح الجزائري رياض محرز في تسجيل هدف رائع من تمريرة برناردو سيلفا، وبتسديدة قوية بيسراه حفت بالقائم الأيمن ودخلت مرمى بيكفورد حارس إيفرتون.

واطمأن لاعبو السيتي بهذا الهدف، بعد أن كان الفريق مضغوطاً لبضعة دقائق، وتوج سيلفا جهده بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بفوز السيتي 3-1، وتربعه على قمة «البريميرليج» بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد.

واختتمت الشبكة تقريرها عن المباراة، بقولها إن لاعبي إيفرتون افتقدوا للحلول، ولم يبذلوا الجهد الكافي للعودة في المباراة، بينما نجح السيتي في تحقيق هدفه، وعزز وضعه على قمة المسابقة، رغم غياب الدينامو الألماني إيلكاي جوندوجان المصاب، ومشاركة البلجيكي كيفين دي بروين لمدة عشر دقائق فقط بنهاية المباراة.



