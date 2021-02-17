سان جيرمان يطلب 200 مليون يورو لبيع مبابي

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «لوباريزيان» النقاب عن أن إدارة باريس سان جيرمان لا ترغب في بيع نجمها الشاب المتألق كليان مبابي، ولكنها إذا ما اضطرت إلى ذلك، فإنها ستطلب 200 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه في الصيف المقبل، وقبل عام من انتهاء عقده في 2022.

وقالت الصحيفة إنه بعد الأداء الأسطوري في «الكامب نو»، أصبح من المؤكد أن يتردد اسم مبابي مجدداً في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وهو بالفعل مطلوب في أكثر من نادٍ أوروبي كبير، في مقدمتها ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول، ولكن إدارة النادي الباريسي لا تريد التفريط في هذا النجم الذي يرتدي القميص رقم 7، إلا إذا أصر هو على الرحيل، وفي هذه الحالة لن تبيعه بأقل من مئتي مليون يورو، لأنها ترى أن هذا هو سعره العادل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تبقى معرفة النوايا الحقيقية للاعب الذي لن يقل راتبه مستقبلاً عن 30 مليون يورو صافي سنوياً.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: «بي إس جي» ليس بائعاً، وهو يطمع في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فقط في حالة رحيل كليان مبابي «فتى بوندي الذهبي» نسبة إلى الضاحية التي ولد وترعرع فيها بضواحي باريس، وما زال الفتى يفكر ولن يعلن قراره النهائي إلا مع نهاية الموسم.