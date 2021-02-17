لجنة انتخابات الطاولة تعتمد قائمة المترشحين

منير رحومة (دبي)

اعتمدت لجنة الانتخابات الخاصة باتحاد كرة الطاولة قائمة المترشحين للدورة الانتخابية الجديدة، وصرح المستشار القانوني حسن المرزوقي المتحدث الرسمي للجنة، أنه بعد فحص الاستمارات، والتأكد من استيفاء الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات تم اعتماد قائمة المترشحين التي تضم: داوود الهاجري من نادي النصر لمنصب الرئيس، ومجد محمد البلوشي من نادي الشارقة لرياضة المرأة لمنصب العنصر النسائي، وإبراهيم عيسى العسم من نادي عجمان، وأحمد جمعة البحر من نادي شباب الأهلي، وحسن علي الزرعوني من نادي الشارقة، وعبدالرحمن المنهالي من نادي فلج المعلا، وفيصل سيعد الكعبي من نادي المدام للعضوية.