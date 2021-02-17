استراتيجية جديدة للدراجات بعد أولمبياد طوكيو

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء باتحاد الدراجات اجتماعاً برئاسة ياسر عمر الدوخي الأمين العام للاتحاد، وبحضور الأعضاء أحمد عبدالله النقبي نائب رئيس اللجنة، ومحمد علي الحمادي، والدكتور محمد عبدالعظيم، وهاني القاسم، ومعتز عادل نور، ومحمد عبدالرؤوف مقرراً، وأكد ياسر الدوخي أن مجلس إدارة الاتحاد يحمل الكثير من الآمال في وضع استراتيجية جديدة طموحة تلبي طموحات مجلس الإدارة خلال الدورة الانتخابية الحالية، ليبدأ تنفيذها عقب الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

واعتمدت اللجنة وضع خطط تشغيلية قصيرة المدى تنتهي بنهاية الفترة الحالية من عمر المجلس الحالي، هي الأنسب في ضوء المتغيرات العالمية الحالية، ولضمان سرعة تحقيق النتائج وتحقيق الأهداف التي تعهد مجلس الإدارة الحالي بتحقيقها.