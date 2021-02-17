بطولة تنشيطية تجهز فرق دوري سيدات اليد

رضا سليم (دبي)

ينظم اتحاد اليد السبت المقبل بطولة تنشيطية للسيدات يشارك فيها فرق النصر والجزيرة «دي اتشسي»، والعميد بصالة صلاح الدين بدبي، استعداداً لانطلاق النشاط النسائي للموسم الرياضي الحالي، ويسبق افتتاح البطولة التنشيطية سحب قرعة مسابقات السيدات للموسم الحالي. وتقام البطولة التنشيطية بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الخمسة، حيث سيشارك نادي النصر بفريقين، وتلعب المباريات بزمن 20 دقيقة لكل مباراة مقسمة على شوطين، مدة كل شوط 10 دقيقة، يتخللها فترة راحة مدتها 5 دقائق.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد اليد في اجتماعها برئاسة داود مليح بمقر الاتحاد وحضور أعضاء اللجنة عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وناصر سالم الحمادي الأمين العام، وعدنان فرج الشامسي رئيس اللجنة القانونية، ومدحت حسن مقرر لجنة المسابقات، مواعيد المباريات المؤجلة بدوري الرجال، حيث سيتم استكمال مباراة الجزيرة والنصر في الجولة الثامنة والتي تم إيقافها لظروف طارئة بعد مرور 3:45 دقيقة من الشوط الثاني، وذلك يوم 2 مارس المقبل، وتقام مباراة الوحدة والجزيرة المؤجلة من الجولة الجولة يوم 16 مارس المقبل على أن تقام مباراة العين والجزيرة المؤجلة من الجولة التاسعة يوم 6 أبريل المقبل.