«الانتقالات الشتوية» من 16. 1 مليار إلى 570 مليون دولار

أثر فيروس كورونا المستجد، على فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، التي جرت في الشهر الماضي، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أن الأندية أنفقت 570 مليون دولار فقط، وهو ما يقل عن إجمالي النفقات خلال نفس فترة الانتقالات العام الماضي.

ونشر «الفيفا» تقريراً اليوم «الأربعاء»، ذكر فيه أن العدد الإجمالي للانتقالات انخفض من 4215 انتقالاً في انتقالات يناير 2020، إلى 2690 انتقالاً في نفس الشهر من العام الحالي، مشيراً إلى أنه العدد الأدنى من الانتقالات خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تم تخفيض الإنفاق، حيث تم إنفاق 570 مليون دولار فقط على مستوى العالم في هذه النافذة مقارنة، بأدنى مستوى في ست سنوات، والذي بلغ 16. 1 مليار دولار قبل 12 شهراً، حينما بدأ فيروس كورونا في الظهور، الذي أثر فيما بعد على الأندية الأوروبية الكبرى.

وشهدت كرة القدم النسائية نافذة انتقالات ضئيلة أيضاً، حيث شارك 177 نادياً في فترة الانتقالات الشهر الماضي، مقارنة بـ185 نادياً في العام الماضي، غير أن هناك ارتفاعاً في النفقات بنحو 60%، وإن كان ذلك من نقطة انطلاق متواضعة من 193600 دولار إلى 310100 دولار.