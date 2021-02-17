الجزيرة وبني ياس.. «الهجوم المرعب»

مصطفى الديب (أبوظبي)

ينتظر عشاق «الساحرة المستديرة» جولة جديدة من الإثارة في دوري الخليج العربي، حيث تنطلق اليوم منافسات الأسبوع السابع عشر من البطولة، بأربعة لقاءات مهمة، تبدأ بلقاء عجمان الذي يستضيف النصر والظفرة، الذي يلاقي الشارقة المتصدر في الساعة الخامسة والنصف مساءً، فيما تشهد السهرة مباراتين، الأولى في حتا الذي يواجه شباب الأهلي، والثانية التي تعد قمة الجولة بين الجزيرة وبني ياس في الساعة الثامنة والربع مساءً، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وتعد مواجهة «فخر أبوظبي» و«السماوي» قمة الجولة، كونها تجمع بين اثنين من «أهل القمة»، حيث يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بالتساوي مع الشارقة المتصدر، بفارق المواجهات المباشرة، ويأتي «السماوي» ثالثاً بـ 32 نقطة، أي أن الفارق بينهما أربع نقاط، وأن المواجهة تعد بست نقاط، حيث إن الفوز يمنح الجزيرة فرصة توسيع الفارق مع ملاحقه، وكذلك الاستمرار على القمة، فيما يقدم لـ «السماوي» فرصة ذهبية لتقليل الفارق إلى «نقطة» وانتظار مواجهة الشارقة والجزيرة نهاية هذا الشهر. وتأتي أهمية المباراة في أنها تجمع بين فريقين من أقوى هجوم البطولة، حيث يعتلي «فخر أبوظبي» القائمة برصيد 42 هدفاً، فيما يملك بني ياس 30 هدفاً.

وعلى صعيد اللاعبين يضم الفريقان مهاجمين من «طراز رفيع»، الأول علي مبخوت الذي يجلس على قمة هدافي البطولة منفرداً، برصيد 14 هدفاً، بعد «فك الشراكة» مع خماسي القمة في الأسبوع الماضي، وفي بني ياس هناك البرازيلي بيدرو صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 12 نقطة، وهو ما يعني أن العبء الأكبر في المباراة يقع على الدفاع، لإيقاف اللاعبين القناصين بشتى الطرق، وهي مهمة صعبة بكل تأكيد، سواء على مدافعي بني ياس، رغم أن الفريق يحتل صدارة أقوى دفاع، لكن إيقاف مبخوت، ومن خلفه عبدالله رمضان وكواس وزايد العامري وعمر تراوري أمر غاية في الصعوبة، وفي الجهة الأخرى يواجه دفاع الجزيرة صعوبة أيضاً في إيقاف بيدرو، ومعه سهيل النوبي وخمينيز وسواريز وسلطان الشامسي.