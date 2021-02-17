عجمان والنصر.. «من يعود»؟

رضا سليم (دبي)

عجمان والنصر من يعود؟.. سؤال تطرحه جماهير «البرتقالي» و«العميد»، عندما يلتقي الفريقان في الجولة السابعة عشرة لدوري الخليج العربي، وكلاهما افتقد الفوز في الجولات الأخيرة، بعدما خسر عجمان أمام اتحاد كلباء وحتا، وفي المواجهتين راود «البرتقالي» أمل الخروج من دوامة الهبوط والابتعاد ولو قليلاً عن دائرة القاع، بينما النصر المتذبذب في النتائج، فقد خسر في آخر مباراة أمام الوصل في «الديربي» لا يزال يبحث عن الفوز الأول في حقبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وتبقى المواجهة بين «البرتقالي» و«العميد» هي الأمل لعودة الاتزان لمن يحسمها لمصلحته.

و«البحث عن العودة» شعار اللاعبين، في ظل اختفاء النجوم البارزين خاصة الهجوم، فقد غاب المالي مايجا عن هجوم عجمان، وهو الفتي الذي فاز بجائزة يناير من رابطة المحترفين، بعدما بصم بهدفين في أول مباراتين صام أمام اتحاد كلباء وحتا، وأيضاً أبوبكر تراولي الغائب هذا الموسم، ويقابله تيجالي الغائب الحاضر، والذي تنتظر جماهير النصر عودته للتهديف.