حتا وشباب الأهلي.. «الطموح» أم «الأفضلية»؟

مراد المصري (دبي)

يلتقي حتا مع شباب الأهلي اليوم، على استاد حمدان بن راشد، في «الجولة 17» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة يكون فيها طموح «الإعصار» لمواصلة رحلة الهروب من منطقة الهبوط، في مواجهة أفضلية «الفرسان» الذي حقق الفوز أربع مرات وتعادل مرة واحدة، في 5 مواجهات بينهما في المسابقة.

وتنفس حتا الصعداء في الجولة الماضية، بعد فوزه على عجمان، لكنه ما زال بحاجة لجمع المزيد من النقاط للخروج من المركز الأخير، لكن المؤشرات تبدو إيجابية بنجاحه بتسجيل ثلاثة أهداف للمرة الأولى، وقدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة له، بعدما ظهر بصورة متجددة، إثر الصفقات التي أبرمها خلال الانتقالات الشتوية.

فيما يمر «الفرسان» بمرحلة إيجابية للغاية، تحت قيادة مهدي علي لم يعرف فيها طعم الخسارة، في مختلف البطولات مؤخراً، ويتطلع إلى مواصلة البناء على هذا الأمر لتحسين موقعه في الترتيب.