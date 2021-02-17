الظفرة والشارقة.. «مفترق الطرق»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تكتسب مباراة الظفرة والشارقة، ضمن «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، أهمية خاصة للفريقين وبقية المنافسين، خاصة أنها تمثل «مفترق طرق» لهما في «القاع» و«القمة»، والصدمة ستكون كبيرة للخاسر، بينما السعادة لبقية المنافسين، خاصة الجزيرة الذي يتقاسم صدارة جدول الترتيب مع «الملك» بالرصيد نفسه.

والفريقان قادمان من خسارة «موجعة» في الجولة الماضية، والظفرة الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر 6 مباريات من البطولة، وخسر 3 مباريات على التوالي، وعانى كثيراً في الفترة الماضية، ويسعى لتحسين صورته، لأن رصيده متجمد منذ فترة طويلة عند حاجز 16 نقطة، بينما يضغط عليه المنافسون القادمون من أسفل جدول الترتيب، وليس أمامه إلا الخروج بنتيجة جيدة، وتعتبر النقطة بالنسبة له مكسباً في المباراة، خاصة أنها أمام منافس يعمل للحفاظ على درع الدوري، وتجعل عودة مهاجمه ديوب، وعدد من العناصر التي افتقدها في الجولة الماضية، ظروفه أفضل في المباراة التي يأمل أن تكون بمثابة لتصحيح مساره في المسابقة.

بدوره، فإن الشارقة رغم نقاطه الـ36 في قمة الترتيب إلا أن الضغوط عليه ستكون أعلى، بالذات بعد أن تلقى خسارته الثانية في آخر مبارياته أمام العين، وفوز الجزيرة الذي أصبح المنافس الرئيسي على البطولة، ولم يملك «الملك» إلا خيار الفوز فقط، لأن التعادل يعني بداية التراجع إلى الوراء.

واللافت أنه رغم فارق الإمكانيات، فإن كفة الفريقين متساوية في عصر الاحتراف، حيث التقيا في 20 مباراة، بما فيها المواجهة الوحيدة في الموسم الماضي «الملغي»، وفاز الظفرة في 7 مباريات والشارقة في مثلها، بينما حضر التعادل بينهما 6 مرات.