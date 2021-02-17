«الآسيوي» يؤجل 90% من التصفيات المؤهلة إلى المونديال

معتز الشامي (دبي)

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تأجيل 90% من مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بعدما عقد اجتماعاً مع ممثلي المجموعات الثمانية المتنافسة في المرحلة الحالية من التصفيات.

وستقام المباريات المؤجلة في يونيو المقبل بنظام البطولة المجمعة، حيث يتم استضافة المجموعة في دولة يشارك منتخبها في تصفيات المجموعة ذاتها.

ووافق «الآسيوي» على إقامة 4 مباريات فقط في مارس لبعض المنتخبات، من بينها مباريات اليابان، بعدما تمسكت فرق المجموعة بخوض جولة واحدة وتأجيل الثانية إلى «مجمعة» يونيو، خاصة بعد أن رحب «الفيفا» بتأجيل التصفيات، فيما ينتظر أن يعقد اجتماع بين الجهتين الأسبوع المقبل للتنسيق حول التأجيل وآلية تطبيقه.

من جهة ثانية، علمت «الاتحاد»، أن الاتحاد الآسيوي، سيقوم بفتح باب تلقي طلبات الاستضافة لمجموعات المنتخبات بداية من الأسبوع المقبل، حيث تكون أولوية الاستضافة، للدول الأقل تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والحجر الصحي.

أما فيما يتعلق بحقوق البث للمباريات المرتقبة في يونيو، فأشارت المصادر، إلى أنها متاحة للاتحادات الوطنية بحسب كل مجموعة ووفق التنسيق فيما بينها.



