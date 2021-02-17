البياوي: الفجيرة جاهزون للتحدي أمام العين

فيصل النقبي (الفجيرة)

أعلن ناصيف البياوي مدرب الفجيرة الجديد، أن الوقت لن يسعفه للقيام بتغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق استعداداً للقاء العين يوم الجمعة المقبل، في «الجولة 17» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أن لديه التصور الكامل عن الفريق ومستويات اللاعبين، حيث تابعهم في الفترة الأخيرة، وشاهد عدداً من المباريات.

وأضاف أنه يقود الفريق منذ يومين فقط، وهي فترة بسيطة، واللقاء سيكون أمام أحد الفرق القوية في الدوري وله تاريخ ويملك لاعبين جيدين وستكون من المباريات الصعبة.

وأكد البياوي ثقته التامة بكل اللاعبين، لتقديم أفضل ما لديهم في اللقاء، لأنه عمل خلال الفترة القصيرة الماضية، على بعض التكتيك الذي يخوض به الفريق المباراة، وهو سعيد للغاية لوجوده بالفجيرة وبمستويات اللاعبين وعلى قدر التحدي في المهمة الصعبة.