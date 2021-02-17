بيدرو: مباراة الفجيرة الأهم للعين في الموسم

العين (الاتحاد)

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن فريقه يعيش في الوقت الحالي لحظات مهمة، والفوز بنتيجة المباراة السابقة على حساب الشارقة المتصدر لم يساعد من تحسين موقع «الزعيم» على لائحة الترتيب بالصورة المطلوبة، والاقتراب أكثر لمراكز المتقدمة، وقال: ندرك جيداً أن الفوز على الشارقة لا يعني شيئاً، في حال عدم الاستمرار في طريق الانتصارات وتحقيق الفوز على الفجيرة.

وأضاف: مباراتنا أمام الفجيرة يوم الجمعة المقبل مهمة للغاية، ومطالبون خلالها على إظهار قدراتنا الحقيقية، وهذا الأسبوع كان مهماً أيضاً بالنسبة لنا، لأننا استعدنا جهود بعض اللاعبين الذين غابوا عن المباريات لفترة، ومواجهتنا المقبلة أكثر صعوبة، من حيث التحضيرات، وعمل الفجيرة على إنهاء عقد المدرب السابق، والتعاقد مع مدرب جديد، والمباراة كأنها الأولى لنا هذا الموسم، لأننا لا نعرف شيئاً عن أفكار المدرب الجديد، ومن المتوقع أن يجري بعض التغييرات، وهذا يمثل تحدياً بالنسبة لنا.

وأضاف: الأمر الأكثر أهمية حالياً هو تقديم مستوى لا يقل عن أدائنا أمام الشارقة، للحصول على النقاط الثلاث، لأنه يمكننا فقط التقدم على جدول ترتيب الدوري، من خلال الفوز بنقاط جميع المباريات، وهذا هو هدفنا، وعلينا التركيز على الدخول في أجواء المباراة بقوة، والاستفادة من الحالة البدنية للفريق، وأظهر اللاعبون ذلك في الجولة السابقة.

وأضاف: المباراة السابقة كانت صعبة، وأمام فريق قوي، ولكن ردة فعل اللاعبين جاءت جيدة، وليس على المستوى البدني فقط، وإنما كذلك على الصعيد الذهني، وكنا متأخرين بهدف، ولكن أدركنا التعادل، قبل أن نرجح كفتنا بالفوز على حساب متصدر الدوري، والمباراة القادمة هي الأهم بالنسبة لنا في الموسم، وهدفنا على حصد نقاطها الثلاث.



