«ربع مليون» غرامات «الانضباط» على أندية «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

تصدر النصر واجهة غرامات لجنة الانضباط في دوري الخليج العربي، بـ 60 ألف درهم حصيلة 5 عقوبات قبل انطلاقة «الجولة 17»، وهو ما يساوي نحو 23.5 % من جملة العقوبات المالية على أندية الدوري، والتي وصلت في المجمل إلى 255 ألف درهم حصيلة 43 عقوبة توزعت ما بين الغرامة المالية، لفت النظر، والإنذار.

وتعرضت 10 أندية إلى عقوبات مالية من الانضباط، مقابل 4 أندية حافظت على سجلها خالياً من العقوبات المالية وشملت الجزيرة، الوحدة، الظفرة، والفجيرة، ويعد الأخير الأقل تعرضاً للعقوبات، بعدما فرضت عليه اللجنة مخالفة وحيدة، تمثلت في «لفت نظر»، بداعي مخالفة بروتوكول عمليات المباريات، بإدخال فحص أحد لاعبيه بعد الوقت المحدد.

وكلفت إنذارات النصر الستة في مباراته أمام مضيفه الشارقة، في الجولة السادسة 1-2، خزينة النادي 30 ألف درهم، إلى جانب 30 ألف درهم أخرى حصيلة غرامات مخالفة بروتوكول عمليات المباريات، ليصل الإجمالي 60 ألفاً، وحل اتحاد كلباء ثانياً بغرامة 50 ألف درهم فرضتها الانضباط على بينيل مالابا للاعتداء بالدفع على حكم مباراة فريقه أمام خورفكان 2-1 في الجولة التاسعة.

ووصل إجمالي غرامات الشارقة الذي يعد الأكثر تعرضاً للمخالفات بنحو 8 عقوبات من الانضباط إلى 30 ألف درهم، بالتساوي مع ناديي الوصل وعجمان، مقابل 20 ألف درهم على حتا، و14 ألف درهم على العين، من بينها 4 آلاف درهم على اللاعب بندر الأحبابي، بداعي كسره غرفة تبديل الملابس في مباراة فريقه أمام خورفكان 2-2 في «الجولة 14».

واقتصرت الغرامات المالية على شباب الأهلي وخورفكان على 10 آلاف درهم، جراء مخالفة بروتوكول عمليات المباريات، وحصل بني ياس على أقل غرامة مالية بلغت 1000 درهم على لاعبه سواريز، بداعي الاحتفال برفع قميص احتوى صوراً وعبارات في مباراة فريقه أمام خورفكان 5-0 في الجولة الثالثة.