داسيلفا: اتحاد كلباء يحاول تغيير الصورة السلبية

كلباء (الاتحاد)

كشف خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن لاعبيه استوعبوا الخسارة القاسية أمام الجزيرة، في المواجهة الماضية، مشيراً إلى أنه قضى الأيام السابقة في إخراج اللاعبين من الحالة السلبية التي رافقت النتيجة الكبيرة.

وقال: من المهم أن نتماسك في هذه المرحلة المهمة من دوري الخليج العربي، وخسرنا مباراة، ومع ذلك نقدم موسماً جيداً، وعلينا أن نبرهن عن موسمنا الجيد، بالأداء القوي أمام الوصل في لقاء الجمعة ضمن «الجولة 17» للبطولة.

وقال داسيلفا: إن الوصل من الفرق الجيدة التي تقدم أداءً طيباً في الفترة الأخيرة، ولديه مصادر خطورة كبيرة، ويقدم مستويات جيدة من الأداء، وعلينا أن نجتهد من أجل تجازوه والعودة من زعبيل بنتيجة إيجابية.

وأشار داسيلفا إلى أهمية تغيير الصورة السلبية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وقال: إن الحيرسان جمال عبدالله ويوسف الزعابي سيغيبان عن اللقاء.