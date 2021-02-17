هيلمان: الوصل «ثوب مختلف»

مراد المصري (دبي)

أكد البرازيلي هيلمان مدرب الوصل، أن فريقه يستعد لمواجهة اتحاد كلباء الذي سيظهر بصورة مختلفة تماماً، في لقاء الجمعة عقب خسارته الكبيرة أمام الجزيرة في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، مع سعيه للتعويض، لكن «الإمبراطور» يتمسك بحظوظه لمواصلة حصد النتائج الإيجابية، وقال: نشعر بالسعادة، بعد الفوز بلقاء «الديربي» أمام النصر في الجولة الماضية، وكما قلت سابقاً، لقاء «الديربي» أكثر من مجرد 3 نقاط، يمكن احتسابه بست نقاط، ويمنحنا دافعاً أكبر للتقدم على لائحة الترتيب، حيث نتواجد حالياً في موقع أفضل.

وقال: لن نقوم بـ «المداورة»، وسنشرك اللاعبين الجاهزين بدنياً، بالنظر إلى قيامنا بذلك كثيراً خلال الشهر الماضي لظروف الغيابات، وأصبح لدي فكرة شاملة عن كافة اللاعبين بالفريق.