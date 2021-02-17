زاناردي: لست قلقاً على خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان )

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، على أن لقاء فريقه أمام الوحدة يوم الجمعة المقبل بدوري الخليج العربي لكرة القدم صعب للغاية، لأنه يأتي بظروف صعبة للفريق، بعد خسارتين أمام النصر وبني ياس، مشيراً إلى أن «النسور» قادر على الخروج من الأزمة بحصد نتيجة إيجابية.

وأضاف: واثق بقدرات اللاعبين، ورغبتهم الكبيرة في تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها خلال اللقاء السابق، وكانت لدينا فرصة لعلاجها من خلال التدريبات، وسنؤدي مباراة جيدة.

وكشف زاناردي أنه ليس قلقاً على وضعية الفريق الحالية، مؤكداً أن «النسور» يواجه عدداً من الفرق المنافسة على اللقب، ومن الطبيعي أن يجد صعوبات كبيرة معها لأنها جيدة المستوى.