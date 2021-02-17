رازوفيتش: فوز الوحدة على خورفكان «مطلب حيوي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، على أهمية الفوز على خورفكان يوم الجمعة، ضمن «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، خاصة أن الفريق يخوض اللقاء بعد تعادلين بالجولتين الماضيتين من المسابقة، مؤكداً ثقته الكبيرة في «العنابي» وإمكانيات لاعبيه، وأنهم سيحافظون على ذات الأداء الذي قدموه مؤخراً، وأن يتوجوه بانتصار مطلوب جداً.

وقال: نعرف خورفكان جيداً، ومباراتنا أمامه لن تكون سهلة، وهو يقدم كرة قدم جيدة، وقد واجهنا صعوبات أمامه في لقاء الفريقين بالدور الأول، وشاهدنا ما قدمه أمام العين والنصر، لذلك نتوقع مواجهة صعبة، وفي الوقت نفسه أثق بقدرات «أصحاب السعادة»، وأنه يتعامل بجدية كبيرة، وتركيز عالٍ طوال الـ90 دقيقة.

وأوضح رازوفيتش اليوم خلال المؤتمر الذي عقده للحديث عن المباراة، أن تواجد السوري عمر خريبين ضمن التشكيلة يتوقف على قرار الجهاز الطبي، متمنياً أن تكون حالة اللاعب تسمح له باللعب، بينما أرجع غياب البرازيلي جواو ماركوس عن المشاركة مع الفريق، إلى ظروف صعبة مر بها اللاعب في الفترة الماضية، أبعدته عن الفريق، لكنه عاد مؤخراً وشارك في التدريبات، وفي مباراة فريق تحت 21 سنة أمام شباب الأهلي، وأشار إلى أن خريبين يحتاج إلى المزيد من الوقت، حتى يكون جاهزاً للمشاركة.

من جهته، أرجع خليل إبراهيم لاعب «العنابي» الذي رافق المدرب في المؤتمر، ابتعاد فريقه عن المنافسة على الدوري «نظرياً» إلى الإصابات، والتي بدورها أدت إلى عدم ثبات التشكيلة، مبيناً أن الفريق ينظر إلى المباراة المقبلة، والتي ستكون صعبة، خاصة بعد التعزيزات التي قام بها خورفكان، وأن مهمتهم هي حصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن عودته إلى التشكيلة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية تمثل دافعاً له لتقديم الأفضل، وما يسعد إدارة وجمهور النادي.