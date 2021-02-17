غنتوت يحقق الفوز الأول في كأس دبي للبولو

دبي (الاتحاد)

دشن فريق غنتوت مشواره في كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو، المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، بالفوز الأول على حساب الحبتور بنتيجة 12-9 في مباراة مثيرة، كما نجح فريق بنجاش في الفوز على فريق ايفزا بنتيجة 12-9.

وجاء فوز غنتوت على الحبتور بعد مباراة امتدت إلى 5 أشواط، بدأت بتقدم فريق الحبتور بهدف سريع لفاكوندو سولا، ثم تعادل ناصر الشامسي لغنتوت، وعاد الحبتور بالتقدم عن طريق محمد الحبتور، ويرد غنتوت بالتعادل عن طريق بابلو لورنتي، وقبل نهاية الشوط أضاف ماركوس ارايا لاعب غنتوت هدف الترجيح والتقدم لفريقه.

ويحافظ فريق غنتوت على تقدمه في الشوط الثاني ويزيد الفارق بينه والحبتور إلى ثلاثة أهداف مع نهاية الشوط، بفضل تألق ماركوس ارايا نجم المباراة وهداف غنتوت، لتنتهي بنتيجة الشوط بتقدم غنتوت بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للحبتور.

ويشهد شوط المباراة الثالث 4 أهداف مناصفة، ليظل الفارق كما هو ثلاثة أهداف، أما الشوط الرابع فشهد هدفاً واحداً لكل منهما، لينتهي بتقدم غنتوت بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف للحبتور، وبلغت الإثارة الذروة في الشوط الخامس والأخير بعد محاولات متعددة من جانب فاكوندوا سولا، إلا أن ارايا ظل يرد عليه هدفاً بهدف حتى تمكن غنتوت من الحفاظ على فارق الأهداف الثلاثة، منهياً المباراة لصالحه 12 هدفاً مقابل تسعة أهداف، وأحرز كل من ارايا «غنتوت» وسولا «الحبتور» 6 أهداف.



