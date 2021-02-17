«مسبار الأمل» يزين جو جيتسو الدوري العالمي في البرازيل

كويتيبا (وام)

اختتمت أمس منافسات «البدلة» لبطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في البرازيل، التي أقيمت في مدينة كوريتيبا عاصمة ولاية بارانا في جنوب البرازيل، التي تعد واحدة من أهم المدن في جنوب البرازيل، ومركزاً مهماً من مراكز الثقافة والاقتصاد في أميركا اللاتينية.

شارك في البطولة ما يقارب 1000 لاعب ولاعبة من جميع الفئات العمرية، وشهدت المنافسات نزالات حماسية، مع التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمشاركين، والتي لم تسمح بتواجد الجماهير حرصاً على سلامتهم وتطبيقاً للبروتكول الطبي المعتمد من الرابطة.

أما بالنسبة للمتنافسين الذين قدموا من 11 دولة، فقد توجوا بـ 179 ميدالية ذهبية، و160 ميدالية فضية، و129 ميدالية برونزية، وقدم كل من المصنفين لوكاس بينهيرو، ولوكاس جوالبيرتو أصحاب الحزام الأسود عروضاً قوية قادتهم إلى الفوز بالمراكز الأولى عن فئة 62 كجم، و85 كجم، ما ساهم في منح البرازيل صدارة ترتيب الدول المشاركة، تلتها في المركز الثاني الباراغواي، ثم ذهب المركز الثالث إلى تشيلي، وتساوت فرنسا وكندا برصيد 2000 نقطة لكليهما في المركز الرابع.

وعلى مستوى منافسات الأكاديميات، تفوقت أكاديمية «تشيكمات» من الولايات المتحدة الأميركية واحتلت المركز الأول، وحلت أكاديمية جراسي باها في المركز الثاني، ثم أكاديمية أليانز في المركز الثالث.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو أن البطولة حققت نجاحاً واسعاً في البرازيل، نظراً للإقبال الكبير على المشاركة، والعدد المميز من أصحاب الحزام الأسود الذين تواجدوا في الحدث بما يزيد على 250 لاعباً ولاعبة، مشيراً إلى أن التطبيق الدقيق للبروتوكول الطبي المعتمد خرج بالبطولة إلى بر الأمان، وأتاح للاعبين خوض تجربة استثنائية في المنافسات.

وقال: حرصاً منا على استثمار النجاح الكبير الذي حققته الإمارات وتجربتها الناجحة مع مسبار الأمل الذي نجحت مهمته من أول محاولة، وبالتنسيق مع الشركاء المنظمين المحليين في البرازيل، وبموجب العلاقات الطيبة بيننا تم الاحتفاء بنجاح مهمة مسبار الأمل، من خلال وضع لافتات كبرى في أكثر من مكان بهذه المناسبة تحمل صور مسبار الأمل، كما كانت صور مسبار الأمل حاضرة على منصة تتويج الفائزين.

وتندرج البطولة التي أقيمت على مدى يوم واحد ضمن أجندة الموسم الرياضي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو 2020 - 2021.. وتعد سلسلة جولات الجو جيتسو تحت مظلة الرابطة، فرصة للمشاركين لجمع أكبر عدد من النقاط، التي من شأنها أن ترفع رصيدهم في التصنيف الدولي الخاص بالرابطة، وتأهيلهم لخوض البطولة الأخرى.

وتأتي بطولة الدوري العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في البرازيل لتؤكد التزام دولة الإمارات بتنظيم أقوى البطولات العالمية خارج الدولة، ولتثبت مجدداً أن أبوظبي هي عاصمة الجو جيتسو العالمية، وأهم مركز في العالم لنشر وتطوير هذه الرياضة.

وشهدت البطولة ارتفاعاً ملموساً في نسب المشاركة، إثر استقطابها للعديد من الأندية الرياضية والأكاديميات والأبطال والنجوم من البرازيل، التي تضم أكثر من مليوني ممارس لتلك الرياضة ومسجل في سجلات الاتحاد، وما يقرب من 20 ألف أكاديمية موزعة على مختلف الولايات.. وتم بث نزالات البطولة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة مع تحميل مقاطع الفيديو على قناته على موقع «يوتيوب»، ما أتاح للجماهير فرصة مشاهدة الفعاليات والمنافسات بالكامل.



