رباعية ذهبية لـ «مربط دبي» في «دولية» أبوظبي لجمال الخيل

أبوظبي (وام)

حققت خيول «مربط دبي» أربعة ألقاب ذهبية، بالإضافة إلى برونزية واحدة في اليوم الأخير من فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2021، التي اختتمت بنادي أبوظبي للفروسية، كما حققت إسطبلات «الأريام»، وخيول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، ذهبية لكل منهما، وتوجت الفرس «ع ج براكة» لمربط عجمان بجائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

أقيمت البطولة بتوجيهاتٍ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، وشارك في المنافسات 325 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة من داخل الدولة وخارجها، وشهد فعاليات الختام، وشارك في تتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد أحمد الحربي المدير العام للجمعية.

واستهلت الرباعية الذهبية لمربط دبي «دي بيسان» التي انتزعت لقب المهرات عمر سنة، تاركة المركز الثاني والفضية للمهرة «الأريام الظنة» لإسطبلات «الأريام»، فيما نالت البرونزية «ع ج العلا» لمربط عجمان، وأهدت «الأريام بنفسج» إسطبلات «الأريام» ذهبية المهرات، ونالت الفضية «أم دي أس هند» لقصي عبيد الله، فيما حصدت البرونزية «دي فنانة» لمربط دبي.

وتوشحت «دي شيهانة» لـ «مربط دبي»، بذهبية الأفراس، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية «ع ج براكة» لمربط عجمان، وذهبت البرونزية للفرس «إي اس شيخة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وأضاف «دي شهير» اللقب الذهبي الثالث لمربط دبي، عندما انتزع بطولة الأمهار، وجاء في المركز الثاني ونال الفضية «الأريام شكلان» لإسطبلات «الأريام»، فيما اكتفى بالبرونزية «ع ج عجبان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وأكمل «دي راسل» الرباعية الذهبية لمربط دبي، بعد أن أحرز المركز الأول ونال ذهبية الأمهار عمر سنة، واحتل الوصافة ونال الفضية «الأريام حشيم» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، فيما ذهب البرونز إلى «مزيون البداير» لمربط البداير.

وأهدى «أ س برنس» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، اللقب الذهبي للفحول، وحل ثانياً ونال الفضة «جيان دي نوتياك» لبدر عدنان أحمد آل علي، فيما حصد البرونزية «دي جبران» لمربط «الفلاح».

وتوجه محمد أحمد الحربي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه للخيول العربية الأصيلة، والذي ساهم في المحافظة على هذه السلالات النقية، وأشاد بالمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، الذي يشرف على كل تفاصيل عمل الجمعية.

وقال الحربي: إن نسخة هذا العام من البطولة تميزت بمشاركة النخبة من الأبطال من أجود السلالات، الأمر الذي جعل من الصعب عملية اختيار الأجمل، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، حيث تم اختيار 8 حكام في الساحة، بالإضافة إلى إلغاء أعلى وأقل درجة.

وأوضح الحربي أن بطولة هذا العام شهدت حضوراً فعالاً من الكوادر الإماراتية، حيث شارك 3 من المواطنين، أحدهم حكم للساحة بالإضافة إلى اثنين في اللجنة الانضباطية، مشيراً إلى أن فعاليات البطولة أقيمت في ظل التزام صارم بالإجراءات الاحترازية.



