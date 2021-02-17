إلزيجي: بلباو لن يتنازل عن تقاليده مثل برشلونة!



مراد المصري (دبي)

أكد أيتور إلزيجي رئيس نادي أتلتيك بلباو، أنهم لن يتخلوا عن تقاليدهم الممتدة لعقود طويلة من الزمن، وتتضمن عدم وجود سوى لاعبين أصحاب الأصول من إقليم الباسك، وذلك من أجل هدف عام، وهو تحفيز الأطفال في الإقليم والمنحدرين منه بأصولهم، الحلم دائماً بالانضمام إلى فريق إقليمهم، وإبقاء الباب مفتوحاً لهم دائماً، من دون التعاقد مع لاعبين أجانب، أو حتى إسبان من مناطق أخرى.

وجاء حديث إلزيجي خلال الجلسة التي عقدت بتقنية الفيديو مع وسائل الإعلام العالمية، ورداً على سؤال «الاتحاد» حول إمكانية التفكير بالتخلي عن هذه التقاليد يوماً ما، على غرار برشلونة الذي تخلى بعد عقود طويلة، عن تقليد عدم وضع إعلان على قميص فريقه، أكد عدم طرح هذه الفكرة على غرار منافسهم الكتالوني، وقال: هذا التقليد يعتبر مصدر قوتنا، لأننا نريد تصدير هذا النموذج، وهو أمر أسسناه منذ أكثر من 90 عاماً وأكاديميتنا تعمل منذ 50 عاماً، ونثق أننا مرجع في القرن الواحد والعشرين. والمستقبل أيضاً. لأن هدفنا تطوير المواهب. والتركيز على اللاعبين المحليين وتدريبهم، ونريد طفلاً يحلم بارتداء قميص فريقنا، ويصبح محترفاً في النهاية.

وأضاف: نعرف أن الأمر صعب للغاية، لكن ندرك أنه مصدر قوتنا في العقود الأخيرة، ويسمح لنا بالبقاء فريقاً منافساً، رغم أن الدوري الإسباني الأصعب في العالم، ويضم فرق منافسة صعبة، لكننا نجحنا بالتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا 23 مرة، إلى جانب حصد كأس السوبر الإسباني، في أكثر من مناسبة آخرها الشهر الماضي.

وقدم إلزيجي مثالاً على نجاح نموذج الفريق، بالاعتماد على المواهب المحلية، وقال: أعتقد أننا بدأنا الآن في جني عملنا في آخر 15 عاماً، بالإضافة إلى حصد ألقاب كأس السوبر، وأرى أننا فرضنا أنفسنا ليس بالسرعة التي نريدها، ولكن أثبتنا أن نموذجنا قادر على تحقيق النتائج، وهذه الجولة حققنا الفوز على قادش برباعية، بوجود 16 لاعباً في قائمة الفريق، جميعهم تلقوا تدريباتهم في أكاديمية النادي!، وأعرف أن هذه قيود، إلا أنها مصدر قوتنا أيضاً.

وتمنى رئيس بلباو تكرار الإنجاز الذي حققه الفريق خلال الشهر الماضي في كأس السوبر الإسباني، وقال: هزمنا برشلونة وريال مدريد في غضون 4 أيام، ولست متأكداً هل سننجح من تكرار ذلك في المستقبل ونجرب بالتأكيد.

وأشار إلى أن فريقه يتميز بطابعه الخاص في الكأس، وقال: بلباو لديه طبيعة التركيز على البطولات القصيرة التي تتطلب مبارياتها قتالاً، وأحياناً الوصول إلى ركلات الترجيح، ربما الأمر أصعب علينا في الدوري الذي يمتد 38 مباراة، ويحتاج إلى قائمة كبيرة من اللاعبين، والتفكير في المنافسة على لقب الدوري يبقى قائماً في المستقبل.

وتمنى إليجزي أن ينجح الفريق في تحقيق أمر مذهل، وفي حال تجاوزه ليفانتي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، فإنه يخوض نهائي المسابقة مرتين خلال أبريل المقبل، لأنه يلعب النهائي المؤجل منذ الموسم الماضي، وقال: بعد عام صعب للغاية جراء «جائحة كورونا»، فإن فكرة التتويج بلقب كأس إسبانيا مرتين في العام العام نفس سيكون شيئاً مذهلاً للغاية.



