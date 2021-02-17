«قمة أبوظبي» تتصدر مشهد «الجولة 17» لدوري الخليج العربي

دبي (الاتحاد)

تتصدر «قمة أبوظبي» التي تجمع الجزيرة بضيفه بني ياس مساء غد «الخميس» على استاد محمد بن زايد، واجهة مباريات «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، والتي تشهد في يومها الأول إلى جانب قمة «فخر أبوظبي» الثاني برصيد 36 نقطة، و«السماوي» الثالث وله 32 نقطة، ثلاث مباريات أخرى تجمع «الجريحين» عجمان والنصر، فيما ستكون صدارة الشارقة أمام اختبار مضيفه الظفرة، في حين يواجه حتا المنتشي بفوزه الأول، في الجولة الماضية ضيفه شباب الأهلي، على أن تختتم الجولة يوم الجمعة المقبل بمباريات الوصل مع اتحاد كلباء، الوحدة مع خورفكان، والعين، والفجيرة.

وتتركز الأنظار في قمة الجزيرة وبني ياس، على سباق صدارة الهدافين بين «الثنائي» علي مبخوت هداف الجزيرة، ومتصدر الترتيب برصيد 14 هدفاً، وهو يملك في سجله 11 هدفاً، في آخر 7 مباريات على التوالي أمام «السماوي»، فيما يعول بني ياس على قدرات البرازيلي جواو بيدرو، وصيف قائمة الهدافين برصيد 12 هدفاً، ويعد الثنائي «مبخوت وبيدرو» الأكثر تسديداً على المرمى في الدوري، خلال الموسم الحالي برصيد 27 للأول و28 للثاني.