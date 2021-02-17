«الآسيوي» يؤجل تصفيات «مجموعة الأبيض» إلى يونيو بـ «نظام التجمع»

دبي (الاتحاد)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 إلى يونيو المقبل بنظام التجمع، بعد أن كانت مقررة في مارس المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في قارة آسيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة شين مانجيل الأمين العام المساعد لشؤون كرة القدم في الاتحاد الآسيوي، وممثلي الاتحادات الوطنية للمجموعة السابعة، وهي اتحادات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم: إن الاجتماع ناقش كافة التفاصيل الخاصة بمباريات المجموعة، حيث استعرض مسؤولو الاتحاد الآسيوي تقريراً مفصلاً عن الوضع الصحي في كل دولة وصعوبة إقامة المباريات في مارس نظراً لقيود السفر.

وأضاف ‬ابن ‬هزام ‬أن ‬اتحاد الكرة ‬تمسك ‬في ‬إقامة مارس ‬أمام ‬ماليزيا ‬يوم ‬25 ‬في ‬الإمارات ‬وأمام ‬إندونيسيا ‬يوم ‬30 ‬من ‬الشهر ‬ذاته ‬في ‬إندونيسيا، ‬إلا ‬أن ‬القيود ‬المفروضة ‬في ‬هاتين ‬الدولتين ‬حالتا ‬دون ‬ذلك، ‬حيث ‬أكد ‬ممثل ‬الاتحاد ‬الماليزي ‬أن ‬الإجراءات ‬الاحترازية ‬في ‬بلده ‬تمنعهم ‬من ‬السفر ‬خارج ‬البلاد ‬خلال ‬هذه ‬الفترة، ‬كما ‬هو ‬الحال ‬لإندونيسيا ‬التي ‬تفرض ‬فترة ‬حجر ‬صحي ‬بشكل ‬إجباري، ‬مشيراً ‬أن ‬الاتحاد ‬تقدم ‬كذلك ‬بمقترح ‬آخر، ‬وهو ‬استضافة ‬منتخب ‬إندونيسيا، ‬إلا ‬أن ‬الإجراءات ‬المفروضة ‬تمنعهم ‬من ‬السفر ‬خارج ‬البلاد.

وأوضح الأمين العام أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة التصفيات وبشكل رسمي في يونيو بنظام التجمع، مع فتح باب تقديم طلبات الاستضافة، وفق معايير وشروط ومتطلبات حددها الاتحاد الآسيوي، منها الاشتراطات الصحية والتنظيمية، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيتقدم بطلب الاستضافة لأحقية منتخبنا الوطني الذي كان من المفترض، أن يخوض 4 مباريات حاسمه منها 3 على أرضه، مع توفير كل المتطلبات الخاصة بالاتحاد القاري من ملاعب مباريات وتدريبات وفنادق ومواصلات إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة، علماً أن آخر موعد لتلقي طلبات الاستضافة هو 5 مارس المقبل، والإعلان النهائي هو 15 من الشهر ذاته.

يذكر أن المواعيد المقترحة لإقامة المباريات بنظام التجمع ستكون على النحو التالي، بحيث تقام يوم 3 يونيو مباراة تايلاند مع ‬إندونيسيا والإمارات مع ‬ماليزيا، ويوم 7 يونيو، يلتقي فيتنام ‏مع ‬إندونيسيا والإمارات مع ‬تايلاند، على أن يلتقي 11 يونيو إندونيسيا مع ‬الإمارات

وماليزيا ‏مع ‬فيتنام، وفي يوم 15 يونيو يلعب تايلاند ‏مع ‬ماليزيا والإمارات ‏مع ‬فيتنام، ويحق للاتحاد المستضيف إقامة المباريات على مدار يومين بدلاً من يوم واحد لكل جولة.



