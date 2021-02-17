«دبي الرياضي» يطلق برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين

دبي (الاتحاد)

يطلق مجلس دبي الرياضي «برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي»، والذي اعتمده سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ووجه بتنفيذه خلال الموسم الرياضي الحالي، تحت شعار «مسيرتك مستقبلك»، بداية من فبراير الجاري، ليكون إضافة مهمة في جهود المجلس المستمرة منذ سنوات عدة لتطوير جميع العاملين في أندية وشركات كرة القدم بدبي، في مختلف التخصصات الإدارية والفنية وعلى مستوى المدربين واللاعبين.

واعتمد المجلس تفاصيل البرنامج وخطة العمل، لمدة 3 ثلاثة مواسم قادمة، ويمثل البرنامج أحدث جهود المجلس في مجال تطوير العمل، والتي انطلقت منذ تأسيس المجلس، وتأكيده خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الأول صيف 2006، على أن الاحتراف هو الحل الأمثل لتطوير الأداء والنتائج لأنديتنا، وأن الاحتراف لن يكون ناجحاً من دون تطوير جميع العاملين في منظومة الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم بدبي وهي النصر وشباب الأهلي والوصل وحتا، واستثمار اللاعبين المحترفين المواطنين والأجانب، من خلال إشراكهم في برامج المسؤولية المجتمعية للشركة، والترويج للرعاة والمنتجات ومتجر النادي، من خلال برنامج شهري لكل لاعب أو مجموعة من اللاعبين، بما يعزز فرص ربط نشاط كرة القدم في المجتمع والجمهور والإعلام، ويؤثر إيجاباً على نمو القاعدة الجماهيرية لشركات كرة القدم وشركائها وإيراداتها من القطاع الخاص، وتحسين أسلوب حياة اللاعب المحترف، وفق متطلبات الاحتراف وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويستهدف البرنامج نحو 200 من اللاعبين المواطنين من الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة، واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين، ونخبة اللاعبين من أعمار 14-19 سنة، وهو يتضمن محاضرات توعوية، ودورات تثقيفية ومحاضرات للاعبين الأجانب، حول ثقافة البلد وتقاليده وتعلم اللغة العربية، إلى جانب محاضرات ودورات لمرحلة ما بعد الاعتزال، وتعزيز قرارات اللاعبين باتخاذ كرة القدم مهنة لهم ضمن القانون الرياضي.



