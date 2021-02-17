«قمة الخليجيين» مسك ختام «فخر الأجيال» للصيد بالصقور

دبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بلقاء الأشقاء الخليجيين على أرض «زايد الخير» وسط أجواء المحبة بين الصقارين المشاركين من: قطر والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وتألق صقارو قطر الذين حصدوا 3 ألقاب من أصل الأشواط الستة في اليوم الثاني لمنافسات «الخليجيين»، مع حضور بحريني بحصد لقبين، ونالت السعودية لقباً واحداً.

وشهدت الأشواط، فوز القطري محمد خباب النعيمي بشوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «مسمار» بزمن 17,931 ثانية، يليه العماني سالم بن حميد الزرعي بالطير «زائر» بزمن 18,118 ثانية، وثالثاً السعودي أمين بن عبدالله الملاح بالطير «قلق» بزمن 18,159 ثانية.

وكسب القطري محمد يوسف المناعي شوط جير تبع جرناس الرئيسي، بالطير «قلق»، بزمن 17,392 ثانية، وأكمل صقارو قطر تفوقهم بالحصول على المركزين الثاني والثالث، عبر عبدالله سعيد المري بالطير «لهب» بزمن 17,646 ثانية، وخليفة مبارك العسيري بالطير «لوقيشي» بزمن 17,816 ثانية.

وكسب السعودي أمين بن عبدالله الملاح، شوط جير شاهين فرخ الرئيسي، بالطير «ريحان» بزمن 17,757 ثانية، يليه البحريني علي خالد النعيمي بالطير «01» بزمن 17,836 ثانية، ثم أمين الملاح بالطير «جيجا» بزمن 18,018 ثانية.

ونال فريق البحرين «بي إتش أر» المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس، بالطير «مشاكل»، بزمن 17,527 ثانية، يليه السعودي أمين بن عبدالله الملاح، بالطير «إس 65» بزمن 17,707 ثانية، ثم فريق البحرين بالطير «خريش» بزمن 17,728 ثانية.

وحقق القطري عبدالله سعيد المري المركز الأول في شوط شاهين فرخ، بالطير «أوسلوو4» بزمن 18,434 ثانية، يليه السعودي فهد بن محمد المنصوري بالطير «سلمى» بزمن 18,472 ثانية، ثم السعودي أمين الملاح بالطير «فيروز» بزمن 18,656 ثانية.

وكسب البحريني علي سعيد كمبش شوط شاهين جرناس، بالطير «زويان» بزمن 18,154 ثانية، يليه فريق البحرين بالطير «حاشور» بزمن 18,160 ثانية، ثم القطري محمد يوسف المناعي بالطير «أوسلو» بزمن 18,392 ثانية.

وقامت اللجنة المنظمة بتكريم الصقار السعودي عيد محسن العتيبي، وهو من فئة أصحاب الهمم، من أجل تحفيزه على هذه المشاركة وتأكيداً لجهوده في هذه الرياضة التراثية.