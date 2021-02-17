مركزية شرطة أبوظبي تقبض على لقب الترايثلون

أبوظبي (الاتحاد)

توج اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي فريق قطاع العمليات المركزية، بالمركز الأول لبطولة الترايثلون، التي أقيمت في جزيرة الحديريات، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021، وتضمنت ثلاث مسابقات للتتابع بمشاركة 18 فريقاً يمثلون القطاعات الشرطية.

وحاز فريق قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، وحصل فريق قطاع الأمن الجنائي على المركز الثالث، وتضمنت البطولة السباحة في البحر لمسافة 700 متر والدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلو متراً، والجري لمسافة 5 كليومترات.

وأشاد مدير قطاع المهام الخاصة باللياقة البدنية والفنية التي تحلى بها المتسابقون، مؤكداً دعم القيادة الشرطية لمثل هذه السباقات، بهدف رفع الكفاءة البدنية والذهنية للمنتسبين لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة، وتشجيع وتحفيز كافة المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة، والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.



