مبخوت وعيسى «هاتريك» كأس «سبورت فور أوول»

واصل علي مبخوت قناص الجزيرة وهداف دوري الخليج العربي برصيد 14 هدفاً، العزف على أنغام «الهاتريك» للجولة الثانية على التوالي، محققاً لقب نجم «الجولة 16»، في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» للمرة الثانية على التوالي، والثالثة هذا الموسم، بعدما حصد مهاجم «فخر أبوظبي» 46% من أصوات الخبراء والجمهور، متفوقاً على نجم وسط «الزعيم» يحيى نادر الذي حل ثانياً «34%»، رغم تفوق نادر في عدد أصوات الجماهير «886 من 1650» مشاركاً في الاستفتاء، بينما جمع مبخوت 395 صوتاً، والذي رجحت كفته في بطاقات ترشيح الخبراء «16 من 20»، في حين حصل نادر على صوت واحد فقط.

وبالعلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخ الاستفتاء على مدار ثلاثة مواسم، فاز خالد عيسى حارس العين بجائزة أفضل حارس في الجولة 16، وللمرة الثالثة هذا الموسم، ونال جميع أصوات الخبراء، بنسبة 40%، و1087 من 1650 صوتاً للجمهور، لينال «القفاز الذهبي» برصيد 79.5% بفارق شاسع سلطان المنذري، حارس الوصل «7.6%».

وفي فئة أفضل حكم، ذهبت الجائزة إلى أحمد سالم الذي أدار باقتدار، قمة الشارقة والعين، ليحصل على 59% من مجمل تقييم استفتاء شبكة سبورت فور أوول الأسبوعي.

يذكر أن نسب التصويت في الاستفتاء موزعة بين 40% لعدد 20 خبيراً رياضياً وإعلامياً، و60% لجمهور ومتابعي الشبكة المشاركين في اختيار نجم الجولة في دوري الخليج العربي.



