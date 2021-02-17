الإعلام العالمي: طواف الإمارات اعاد الحياة لرياضة الدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

أصبح طواف الإمارات الذي يدشن نسخته الثالثة الأحد المقبل، حديث المواقع والصحف العالمية، خاصة كونه الأول هذا العام الذي يقام في ظل جائحة كورونا بعد توقف أغلب المسابقات الدولية، ليصبح قبلة الحياة من جديد لرياضة الدراجات، وانطلاقة حقيقية وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل القائمين على الحدث لضمان سلامة الجميع.

وقال موقع سايكلنج نيوز: إن منظمي طواف الإمارات العالمي أعادوا الحياة مجدداً لرياضة الدراجات بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، وأضاف الموقع: «من المقرر أن تكون النسخة المقبلة أول سباق في عام 2021، بعد إلغاء العديد من السباقات حول العالم ومن بينها سانتوس تور بسبب جائحة كورونا، والعديد من السباقات بسبب هذا الشأن، لكن صرامة التنظيم والعمل والإجراءات المتبعة ستكون هي نقطة العمل الرئيسية من أجل تقديم نسخة استثنائية».

وتابع الموقع: فريق الإمارات الذي أقام معسكراً تدريبياً قبل المشاركة في الطواف، تم تطعيم دراجيه وموظفيه لقاح كوفيد- 19، ليصبحوا أول فريق عالمي يحصلون عليه، وقال موقع يوروسبورت: إن الاهتمام الذي تظهره دولة الإمارات بالطواف والتركيز بشكل كبير على رياضة الدراجات ليس بغريب عليها، مؤكداً أن اندماج كل من طواف دبي وأبوظبي في حدث واحد وهو طواف الإمارات، زاد من أهميته وجعل منه حدثاً عالمياً استثنائياً.

وأكد موقع eluniverso، أن النجاح الذي تحقق في النسختين الماضيتين من طواف الإمارات كان له الدور في إبراز التفاؤل بالنسخة الثالثة في الحدث الذي يشكل ملتقى خاصاً ومثالياً لنخبة الدراجين العالميين في تجربة فريدة وسط الجبال والصحراء وطقس مميز للغاية في هذا الوقت من العام، ما يعني أن الأجواء مثالية لخوض تجربة جديدة لرياضة الدراجات بعد فترة من التوقف، كما أن حضور نخبة الدراجين العالميين مثل بطل فرنسا تادي بوجاتشر الذي سيفتتح موسمه الثالث مع فريق الإمارات، سيعطي انطلاقة قوية له ولسباقات الدراجات في الفترة المقبلة، مع الإثارة والندية المتوقعة من قبل جميع الدراجين العالميين.

وأكد موقع procyclingstats أن كلاً من جبل حفيت وجبل جيس يعتبران أبرز المناطق المهمة والمميزة لطواف الإمارات، وتلعب دوراً هاماً في إبراز قدرات وسرعات وتألق الدراجين المشاركين، ما يعزز مكانته العالمية بين أبرز الطوافات.

من ناحية أخرى، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: أن إقامة النسخة الثالثة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا دليل على النجاحات التي حققتها الدولة في التعامل مع الظروف الاستثنائية بفاعلية كبيرة أدهشت العالم أجمع، ودليل كذلك على ثقة المنظمات والاتحادات الدولية في مكانة وقيمة دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية بمنتهى الاحترافية ووسط أعلى معايير السلامة والوقائية.

وقال: «نحن على موعد مع النسخة الثالثة من طواف الإمارات والذي بلا شك يؤكد على مكانة الدولة واستمراراً للنجاحات التي حققتها النسختين الأولى والثانية للطواف وسط مشاركة نخبة من أبرز دراجي العالم والفرق المحترفة، حيث استطاعت الدولة ومن خلال ما قدمته في السنوات الماضية تأكيد جدارتها وفرضت إمكانياتها ومعالمها لتصبح ضمن واحدة من الأحداث الأساسية ضمن الأجندة العالمية لسباقات الاتحاد الدولي لموسم 2021».

وأرجع معاليه تلك النجاحات للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمختلف المجالات والقطاعات وفي مقدمتها المجال الرياضي، مشيراً إلى أن الطواف نجح عاماً تلو الآخر في ترسيخ العديد من الأسس الرياضية النبيلة التي يحتاج إليها المجتمع بكامل فئاته، والتي أبهرت العالم بحضارتها وتقدمها وتميزها في كل المجالات.

وأعرب معاليه عن ثقته في نجاح النسخة المقبلة في ظل الإجراءات الوقائية التي يتخذها مجلس أبوظبي الرياضي وحرصه الكبير في توفير كل عوامل السلامة لجميع المشاركين في الطواف، وبما يعزز من نجاح الدولة في التعامل مع ظروف الجائحة باستضافة كبرى الفعاليات، والطواف سيبرز للعالم هذا النجاح مجدداً، باعتباره واحداً من أكبر الأحداث على صعيد رياضة الدراجات الهوائية في العالم.



