فيكتور وايفان يخوضان تحدي «جراند سلام تل أبيب»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غدا منافسات بطولة جراند سلام تل أبيب للجودو، التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، ويشارك فيها 425 لاعباً من 61 دولة، بينها منتخب الإمارات للجودو، ويخوض لاعباه فيكتور سكرتوف وإيفان ريمارينكو منافساتهما الجمعة.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن التحضير للحدث العالمي الكبير، بعد أن حسما فيكتور وايفان تأهلهما بالنقاط قبل جائحة كورونا، التي وضعت لها الجهة المنظمة لجراند سلام تل أبيب بروتوكولاً صارماً.

وستكون انطلاقة المنافسات بتصفيات الدور التمهيدي لأوزان السيدات الخفيفة على البساطات الثلاثة بالصالة الرياضية الكبرى خلال الفترة الصباحية، وتتحول لبساط واحد في الفترة المسائية التي تشهد المباريات النهائية والتتويج لهذه الأوزان، فيما يعقب ذلك عملية الميزان بفندق الإقامة لمنافسات يوم الجمعة ثاني أيام البطولة الذي يشهد ظهور لاعبينا على ضوء قرعة البطولة التي جرت أمس، ويخوض لاعبنا فيكتور سكرتوف منافسات وزن تحت 73 كجم وتضم قائمة المنافسة 45 لاعباً من أبرز المصنفين، يتقدمهم الإسرائيلي بوتبل توهار السادس على مستوى العالم، بينما يحتل فيكتور المركز 21 على مستوى العالم والعاشر في البطولة.

اما ايفان ريمارينكو والذي يشارك في منافسات وزن تحت 100 كجم، ينافس ضمن 33 لاعباً ويحتل لاعبنا ايفان المركز 27 في الترتيب العام، بينما يحتل صدارة الترتيب العام لهذه المجموعة الإسرائيلي بيتر بلاتشيك، وهو الثاني على مستوى التصنيف العالمي، وقد استعد فيكتور وايفان للبطولة في معسكر مشترك لمدة أسبوع تحت إشراف المدرب المولدوفي الجديد باكال فياسيسلاف الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخراً، ليشرف على تدريب منتخب الجودو الأول.



