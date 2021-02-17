«دبي» يبحث عن لقب زعبيل مايل في ميدان

دبي (الاتحاد)

ينطلق مضمار ميدان في الخامسة مساء الغد، السباق الخامس لكرنفال كأس دبي الذي يتألف من سبعة أشواط يتصدرها ميدان سبرينت، وزعبيل مايل، وبالانشين للفئة الثانية، إلى جانب أوكس الإمارات والشندغة سبرينت للفئة الثالثة.

ويجتذب سباق ميدان سبرنت لمسافة 1000 متر نجوم السرعة، بقيادة «إكويلاترال» بطل سباق دبي داش الشهر الماضي، و«وادي» الذي حل وصيفاً على الرمل، و«لازولي» الثالث في آخر مشاركة، فيما تكمن الخطورة من «عالي» ذي التصنيف الأعلى.

ويدفع فريق جودلفين بأربعة خيول، في سعيه للاحتفاظ بلقب سباق زعبيل مايل العشبي لمسافة 1600 متر، يتصدرها «دبي»، فيما يدفع بن سرور بالجواد «بدوينز ستوري» الفائز على ذات المضمار والمسافة، وهناك «إبيك هيرو» بإشراف سايمون كريسفورد.

وتسعي «الثقة» لجودلفين الفائزة في كيب فيردي للفئة الثانية، إلى ضم بطولة بلانشين للفئة الثانية لمسافة 1800 متر إلى خزائنها، وتنافسها الوصيفة في نفس السباق «ستايليسك»، وصاحبة المركز الثالث «دبي لوف» إلى جانب «داون أون دا بايو».

ويشتد الصراع بين المهرات في سباق الأوكس الإمارات (للفئة الثالثة) لمسافة 1900 متر، وتتصدر الترشيحات «مناسك» الفائزة في سباقها الأول ووصيفة الألف جينيز، و«لاست سنسيت» بعد حلولها في المركز الثاني مرتين، و«جميرا بيتش» الفائزة بسباق للمبتدئة.

ويدافع «جلادييتر كينج» عن لقبه في سباق الشندغة سبرينت (للفئة الثالثة) لمسافة 1200 متر «رملي»، ولكن «الطارق» بطل جبل علي سبرينت سيكون خصماً عنيداً، وهناك المتحفز «إمبورتانت ميشن»، فيما يسعى «الكرامة» لقلب الطاولة على منافسيه.

ويسعى «دبي آيكون»، بإشراف سعيد بن سرور وقيادة فرانكي ديتوري، إلى اقتناص لقب كيرلين ستيكس (ليستد) لمسافة 2000 متر «رملي»، ويمتلك نفس الحظوظ رفيق إسطبله «ريل ورلد» بقيادة باتريك كوسجريف، وهناك «ديزرت بيس» بإشراف آبلبي وقيادة بيوك.

وتتنافس نخبة من الخيول في الشوط الافتتاحي لمسافة الميل على لقب نيو جاكوار اكس اف، يتصدرها «هايبوثيتيكال» الفائز على ذات المضمار والمسافة، ويمثل جودلفين كل من «بيج تيم» و«برايت ستارت» الفائز بسباق مبتدئة، ويشكل «جولدن جول» الخطورة.