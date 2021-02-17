عمر نعمان يحرز لقب «مسبار الأمل للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

حقق الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج لقب بطولة الشطرنج الخاطف الدولية «مسبار الأمل» أونلاين، والتي نظمها نادي العين للشطرنج والثقافة، احتفالاً بوصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، وحصل النعمان على 22 نقطة من أصل 26 جولة لعبها بواقع 22 انتصاراً و4 تعادلات من دون أي خسارة، متقدماً على صاحب المركز الثاني الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني الحاصل على 19 نقطة، وعلى صاحب المركز الثالث الدولي الفلبيني مارلون بيدارسوف والحاصل على 16.5 نقطة.

شارك في البطولة 124 لاعباً ولاعبة من 24 دولة، واعتمد نظام أرينا لتزويج الجولات ونظام الوقت الخاطف ثلاث دقائق لكل لاعب.

وعبّر عمر نعمان آل علي الحاصل على لقب البطولة، والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن سعادته بإحرازه لقب البطولة بمشاركة عدد كبير من الأساتذة واللاعبين الدوليين، وخاصة أن البطولة أدرجت تحت مسمى مسبار الأمل والذي يعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، قفزت من خلاله الإمارات فوق المستحيل محققةً إنجازاً علمياً مهماً.