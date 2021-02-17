صحف مدريد: مبابي يفجر «البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

هل أصبح كيليان مبابي أفضل لاعب في العالم فعلاً؟! هذا السؤال لم يأت على لسان مشجع باريسي سعيد بفوز فريقه على «البارسا»، وإنما جاء على لسان مذيع برنامج «الترانزستور» في إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية!

وقال الأرجنتيني جورج فالدانو للإذاعة نفسها: حتى في وجود ميسي، أطاح مبابي بكل معايير التقييم، كما فعل برنامج التوك شو الشهير «التشير ينجيتو» الشيء نفسه، وأشاد بهذا النجم الفرنسي الظاهرة.

وتزينت الصفحات الأولى للصحف الإسبانية بصورة كبيرة لهذا النجم الشاب، وأدانت ما حدث من تخاذل في «الكامب نو»، وعدم قدرة لاعبي برشلونة على مجاراة الفرنسيين تفوقهم.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية في صفحتها الأولى: هذا اللاعب الباريسي رقم 7 لا مثيل له، والنتيجة تقول كل شيء، وبالكرة أو بدونها، فردياً أو جماعياً، كان سان جيرمان أفضل من «البارسا». وفيراتي ومبابي يستحقان «10 من 10».

وكتبت الصحيفة عنوانا رئيسياً على غلافها مع صورة كبيرة لمبابي، من كلمة واحدة: «مبابوليو» وكأنه أحد نجوم البرازيل العظام!.

وتصدرت صورة مبابي غلاف صحيفتي «آس» و«ماركا» المدريديتين المواليتين لريال مدريد، حيث كان غلاف الأولى: الإعصار مبابي، وغلاف الثانية: مبابي يفجر البارسا، أما شبكة «إسبن» فقد عقدت مقارنة بين مبابي والنجم البرازيلي الظاهرة رونالدو في أيام مجده.



