جوندوجان: جوارديولا مبهر

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان «30 سنة» نجم خط وسط مانشستر سيتي إنه يعتبر النجمين الإسبانيين الأسطوريين أندريس إنيستا وتشافي هيرنانديز، مثله الأعلى، وإنه استلهم منهما الكثير من فنون الكرة والسمات المطلوبة في لاعب خط الوسط.

وأضاف في حديث حصري لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: تأثرت بهما كثيراً على امتداد سنوات طويلة من متابعتهما، وكنت أحاول أن أتعلم منهما بقدر الإمكان، كان حلمي الصغير أن ألعب بجوار هذا الثنائي الرائع في خط وسط واحد. ولكن جوندوجان استدرك قائلاً: لعبت بالفعل مع عدد كبير من النجوم الاستثنائيين، سواء في بروسيا دورتموند، أو في مانشستر سيتي، أو في منتخب المانشافت الألماني. ويأمل جوندوجان أن يسلك نفس طريق تشافي في مجال التدريب، وقال إنه طلب معلومات بشأن الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، حتى يكون جاهزاً إذا ما أراد التدريب يوماً ما.

وقال جوندجان، الذي أصيب في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» أمام فريق توتنهام، والتي أحرز فيها هدفين، إنه تعلم من المدربين الثلاثة الذين تولوا تدريبه في الأندية التي لعب لها بيب جوارديولا ويورجن كلوب وتوماس توخيل، ووصفهم بأنهم أفضل مدربي أندية في العالم، ووجه إشادة خاصة لجوارديولا، واعترف بأنه صاحب فضل في تطور أدائه، وقال إنه انبهر بأسلوبه التدريبي من أول يوم تولى فيه قيادة الفريق، كما أشاد بأسلوبه الإنساني في التعامل مع اللاعبين، ومعرفته الجيدة بإمكانيات كل لاعب، وكيفية استخراج الأفضل من كل منهم.