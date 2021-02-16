27 رمية ثلاثية بتوقيع نتس

بوسطن (رويترز)

تألق بروكلين نتس، وأحرز 27 رمية ثلاثية، في رقم قياسي للفريق، خلال الفوز 136-125 على سكرامنتو كينجز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأحرز كايري إيرفينج 40 نقطة في أفضل حصيلة له هذا الموسم منها تسع رميات ثلاثية، فيما أضاف زميله جيمس هاردن ست رميات ثلاثية، وأنهى المباراة بتسجيل 29 نقطة، وتمرير 14 كرة حاسمة ومتابعة 13 كرة.

وجاء الإبداع الهجومي لنتس رغم غياب العملاق كيفن دورانت بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وسجل نتس هذا الرقم القياسي من الرميات الثلاثية من 47 محاولة، وبلغت نسبته 57.4 بالمئة، بينما سجل 57.3 بالمئة من رمياته كلها.