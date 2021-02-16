إطلاق برنامج منسقي حماية الطفل تحت مظلة الأولمبياد الخاص

دبي (وام)

شهدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الأمناء بالأولمبياد الخاص الإماراتي، إطلاق برنامج منسقي حماية الطفل بالأندية ومراكز أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية تحت مظلة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والذي تنظّمه وزارة تنمية المجتمع تحت شعار «طفل آمن.. رياضي ناجح».

ويستهدف البرنامج تأهيل 84 مشاركاً من مدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي من 21 نادياً ومركزاً رياضياً لأصحاب الهمم على مستوى الدولة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تلك الفئة، من خلال عدة ورش تدريبية، وذلك في إطار برنامج منسقي حماية الأطفال من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية بالأندية والمراكز الرياضية.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، أن تكاتف الجهود الوطنية والتنموية لإطلاق هذا البرنامج المهم نابع من الإحساس العالي بمسؤوليتنا جميعاً تجاه أبنائنا وخاصة أصحاب الهمم، موضحة أن البرنامج يعزز تمكين المدربين والمعلمين والمشرفين بامتلاك المؤهلات التي تساعدهم على تقديم المساندة اللازمة لمن يُحتمل تعرضّه للإساءة من هؤلاء الأطفال، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين والتشريعات لاسيما قانون حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية.

وقالت: إن البرنامج يضمن كذلك الالتزام بالآليات والتدابير الخاصة بحماية الأطفال في حال تعرضّهم للإساءة بما يساهم في الحفاظ على حقوقهم انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن، ووفقاً لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يؤهل المنسقين لصياغة التقارير والاستمارات المستخدمة لهذا الغرض، ومن ثم التعرف على المؤشرات الدالة على تعرّض الطفل للإساءة والوسائل المستخدمة في عملية تقييم مدى الخطورة التي يمكن أن تقع على الطفل.

وأشارت معاليها إلى أن برنامج منسقي حماية الطفل يعكس شراكة إيجابية بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي توفّر كافة الفرص اللازمة لتمتع الطفل الذي يعيش على أرض دولة الإمارات بتنشئة متوازنة وجودة حياة مثالية خالية من مظاهر الاستغلال، أو سوء المعاملة أو من أي عنف بدني ونفسي محتمل، وأيضاً حماية مصالحه الفضلى لاسيما لفئة الأطفال أصحاب الهمم الذين يحتاجون كل رعاية واهتمام حتى يترعرعوا في بيئة مستقرة آمنة ومتطورة توفر لهم كل الفرص اللازمة لتحقيق النجاح في المجال الرياضي، وفي المجالات الأخرى في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال.

من جانبها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: إن إطلاق الأولمبياد الخاص الإماراتي برنامج منسقي حماية الطفل، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع جاء ليسلط الضوء على احدى أهم البرامج التي نلتزم بتطبيقها في الأولمبياد الخاص، وهو حماية اللاعبين واللاعبات من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، وتوعية كافة الفرق الفنية والإدارية العاملة في القطاع الرياضي للأولمبياد الخاص بأهم المعارف حول هذا الموضوع وهي استراتيجية متبعة لدى الأولمبياد الخاص دولياً، مثمنة كافة الجهود المبذولة من قبل وزارة تنمية المجتمع في هذا الصدد، وتوفير كافة المتطلبات للبرنامج والمستفيدين، وأكدت معاليها أن جهودنا المشتركة هي أساس للتنمية المستدامة لفئة أصحاب الهمم في الدولة.

ويعد القطاع الرياضي من أهم المجتمعات التي تستقطب أصحاب الهمم لاسيما ذوي الإعاقة الذهنية، لذا فإن التعامل مع اللاعبين من أصحاب الهمم وضمان عدم تعرضهم للإساءة خلال فترة وجودهم بالأندية والمراكز الرياضية يبقى أولوية قصوى لدى الأولمبياد الخاص الإماراتي ووزارة تنمية المجتمع الجهة المنفذة لبرنامج منسقي حماية الطفل الذي يأتي اتساقاً مع التوجهات العالمية لحركة الأولمبياد الخاص الدولي، وتجسيداً لريادة دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمعات المحلية والحفاظ على مجتمع آمن محيط بهم، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة» ومن أجل خلق بيئة آمنة ومحفزة لهؤلاء الأطفال تعمل على نموهم بصورة صحيحة.