جرينوود مع يونايتد حتى 2025

مانشستر (رويترز)

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس، أن مهاجمه ميسون جرينوود وقع عقداً جديداً مع النادي حتى 2025 مع خيار تمديده عاماً إضافياً. وخاض خريج أكاديمية ناشئي يونايتد البالغ من العمر 19 عاماً، 82 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق، عقب مشاركته الأولى في مارس 2019. وقال جرينوود الذي سجل أربعة أهداف وصنع خمسة في جميع المسابقات هذا الموسم: «عندما تنضم إلى نادٍ وعمرك سبعة أعوام، فإنك تحلم فقط باللعب للفريق الأول في يوم ما». وأضاف: «بذلت الكثير من الجهد لأصل إلى هذا المستوى، هناك الكثير أريد تحقيقه في كرة القدم».