«عموري» يدشن تدريباته مع «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

يدشن عمر عبد الرحمن لاعب شباب الأهلي مشواره مع فريق «الفرسان» اليوم، بخوض أول التدريبات في صالة «الجيمانزيوم»، وذلك بعد إتمام تسجيل اللاعب في كشوفات اتحاد الكرة، في صفقة انتقال حُر حتى نهاية الموسم. وستكون الفترة الأولى من تدريبات «عموري» مع فريقه الجديد مقتصرة فقط على التدريبات البدنية لاستكمال مرحلة التأهيل، على أن يبدأ التدريبات البدنية في الملعب بداية من الشهر المقبل، قبل الانضمام لزملائه في الفريق تحت قيادة المدرب مهدي علي.

وبعد غياب 117 يوماً عن أجواء المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في افتتاح الموسم مع فريقه السابق الجزيرة، وخوض 115 دقيقة فقط هذا الموسم، أعد الجهاز الفني لشباب الأهلي برنامجاً دقيقاً لعودة اللاعب إلى الملاعب، ودعم صفوف الفريق في المسابقات المحلية والخارجية، حيث ستكون مشاركاته بشكل تدريجي، حتى يستعيد جاهزيته البدنية والفنية، ويقدم الإضافة المرجوة.

ومن جهة أخرى، بدأ وليد حسين لاعب خط وسط شباب الأهلي مرحلة التأهيل بعد أن أجرى جراحة ناجحة الشهر الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها، ومن المتوقع أن يغيب حتى نهاية الموسم، بينما يتوقع أن يجري الأوزبكي عزيز جانييف جراحة قريباً بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.