منتخب الجودو ينتقل إلى مقر «جراند سلام تل أبيب»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي للجودو، محمد محمود آل خاجة بمناسبة تعيينه كأول سفير للدولة لدى إسرائيل توطيداً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وقال الدرعي: إنها لفرصة سعيدة أن تتزامن مشاركة منتخب الجودو ولأول مرة في بطولة جراند سلام تل أبيب مع تسمية سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل.

وكان الدرعي قد اطمأن في اتصال هاتفي أمس مع بعثة المنتخب، على مدى جاهزية اللاعبين للمشاركة في البطولة عقب المعسكر التدريبي المشترك الذي أقيم في مدينة تل أبيب بدعوة من نظيره الإسرائيلي استعداداً للبطولة التي تأتي في نطاق استعدادات الجودو الإماراتي للمشاركة في أولمبياد طوكيو2021،

وينضم منتخبنا الوطني الأول للجودو مساء اليوم إلى لمنتخبات المشاركة في فندق البطولة، التي تبدأ مراسمها بعد ظهر اليوم بإجراء القرعة إيذاناً بانطلاقة مباريات الدور التمهيدي للبطولة صباح الخميس، وتتواصل منافساتها حتى ختامها السبت المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 429 لاعباً ولاعبة من 63 دولة، وتقام وفقاً للإجراءات الاحترازية الصارمة التي وضعها الاتحاد الدولي للحد من جائحة «كورونا».

ويمثل الجودو الإماراتي في البطولة اللاعبين فيكتور سكرتوف الذي يشارك في وزن تحت 73 كجم، وزميله إيفان ريمارينكو الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم بإشراف المدرب المولدوفي الجديد باكال فياسيسلاف الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخراً ليشرف على تدريب منتخب الجودو الأول خلال الفترة المقبلة.