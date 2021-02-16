«الطائر السماوي» يرسم لوحة بـ 11 انتصاراً

مصطفى الديب (أبوظبي)

يتصدر بني ياس جدول ترتيب فرق دوري الطائرة عن جدارة واستحقاق، بعد تحقيقه الفوز في 11 مباراة من أصل 13 خاضها هذا الموسم، وكان آخر فوز حققه السماوي قبل أيام على الجزيرة بثلاثة أشواط نظيفة، فيما تنتظره مباراة قوية أمام الوصل الجمعة المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر وقبل أربع جولات من نهاية المنافسات الأولية، ويواصل بني ياس تمسكه بالصدارة منذ انطلاقة الدوري حتى الآن، وذلك بعد حصده لقب بطل الشتاء الشهر الماضي.

ويشارك في البطولة عشرة فرق يتنافسون في دوري من دورين، ثم تصعد الفرق الأربعة الأوائل لخوض أربع مباريات، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ذهاباً وإياباً، ثم تقام المباراة النهائية على لقب البطولة.

وجاءت صدارة السماوي للبطولة برصيد 33 نقطة بعد طول غياب عن القمة، منذ أن توج بلقب الدوري قبل ما يقرب من خمسة أعوام.

ولم يأت اعتلاء بني ياس لقمة البطولة من فراغ، ولكن جاء بعد تخطيط جيد من خلال إعادة المدرب الصربي بوجي الذي فاز مع الفريق بآخر لقب للدوري من أصل ثلاثة ألقاب حلق بها السماوي، وكذلك التعاقد مع المحترف البرازيلي كارلوس، بالإضافة إلى اختيار إثنين من اللاعبين المقيمين الجيدين.

وكذلك تزامنت عودة طائرة السماوي للتحليق مع عودة عراب البطولة سهيل العامري لرئاسة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، لاسيما وأن الفريق حقق ألقاب الدوري الثلاث التي لم تحدث من قبل في تاريخ النادي خلال فترة رئاسته السابقة لمجلس إدارة الشركة.

وأعد العامري وفريق عمله خطة محكمة لإعادة فريق الطائرة لمنصات التتويج من خلال عدة محاور، أهمها التعاقد مع مدرب متميز وكذلك محبوب من اللاعبين، بالإضافة إلى التعاقد مع أجنبي متميز، ثم إعادة الطيور التي هاجرت من الفريق لتعود إلى بيتها وتبدع بين جنباته، ويعد هذا الموسم فرصة حقيقية لعودة الدرع مجدداً.