محمد عبدالباسط: «البطل» جاهز للانطلاق مجدداً

علي معالي (الشارقة)

يفتقد فريق الشارقة لجهود محمد عبدالباسط لاعب خط الوسط لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الفريق الأخيرة أمام العين، ليغيب عبدالباسط بذلك عن مباراة الظفرة في الجولة الـ17 يوم غدٍ، في الوقت الذي يعود فيه للمشاركة الحارس عادل الحوسني، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة.

وقد انتظم الفريق بكامل قوته في التدريبات مع وجود ويلتون سواريز، الذي شفي تماماً، وسيكون قائداً لهجوم «الملك» في الجولة المقبلة بعد غيابه عن انطلاقة مباراة فريقه أمام «الزعيم».

وعبر محمد عبدالباسط عن حزنه للغياب عن الجولة المقبلة، لكنه في نفس الوقت أكد على ثقته الكبيرة في زملائه بقدرتهم على العودة من الظفرة بتحقيق الانطلاقة الجديدة نحو الحفاظ على قمة الدوري.

وقال محمد عبدالباسط: «معنويات اللاعبين مرتفعة، وما يحدث حالياً مع الفريق من ضياع بعض النقاط، إما للتعادل أو الخسائر، أمور عادية في كرة القدم، وأكبر الفرق العالمية تتعرض في بعض الفترات لهزة، ولكن أبناء الفريق قادرون على العودة من جديد والفريق البطل والقوي يعود إلى الواجهة مرة أخرى، وهو ما يخطط له زملائي، خلال المباراة المقبلة، وبقية لقاءات الموسم الكروي الصعب».

وأضاف: «من دون شك المباراة ضد الظفرة ستكون صعبة لعدة اعتبارات منها وجود عناصر جديدة ولها ثقلها بصفوف المنافس، وأيضاً النتائج الأخيرة للمنافس، وكذلك هو فريق عنيد وقوي على ملعبه، وزملائي يعرفون هذا، لذلك رأيت التحدي والإصرار الكبيرين في تدريب الفريق بعد العودة بوجود العناصر كافة، ورغبتهم في تغيير الصورة والحفاظ على القمة».