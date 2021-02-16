مهدي علي: هدفنا العودة لسلسلة الانتصارات

دبي (الاتحاد)

‏أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن مباراة فريقه مع حتا ضمن الجولة الـ 17 لدوري الخليج العربي غداً الخميس لن تكون سهلة لعدة اعتبارات، فهي تقام خارج ستاد راشد، وفي مواجهة منافس جيد أضاف عددا من اللاعبين الجدد إلى قائمته، كما أنه عائد من انتصار ساهم في رفع الروح المعنوية للفريق، مشيرا إلى أن فريقه يسعى لتقديم مستوى يرضي التطلعات وتحقيق نتيجة جيدة.

وأضاف: اللقاء يأتي بعد التعادل مع الوحدة، متمنيا العودة مرة ثانية إلى سكة الانتصارات، وأن تكون انطلاقة جديدة لتحقيق النتائج الايجابية ومواصلة العمل من أجل تحسين مركز الفريق في جدول الترتيب.

وشدد مدرب الفرسان على أن الفرق هذا الموسم تلعب تحت ضغط كبير، حيث تؤدي حوالي ثماني مباريات في الشهر، ولذلك يصعب أن تفعل الأجهزة الفنية الكثير خلال التدريبات، ويتم فقط التركيز على بعض الملاحظات في المباراة السابقة واستراتيجية اللقاء المقبل، وشدد على أن فريق «الفرسان» تعود على ضغط المباريات، ويعرف كيف يتعامل مع هذا الوضع.