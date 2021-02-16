رالي دبي الصحراوي بتقنية الطاقة الشمسية

دبي (الاتحاد)

سيدخل رالي دبي الصحراوي سجلات الأرقام القياسية الأسبوع الحالي، كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة. ونتيجة للشراكة الجديدة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، سيقام رالي دبي الصحراوي 2021 في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، الواقع في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، خلال الفترة من 18 – 20 فبراير الحالي.

وبهذه المناسبة قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وتهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ويسعدنا دعم تنظيم بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الذي يقام للمرة الأولى باستخدام الطاقة الشمسية ويستضيفه مركز الابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة ويسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي وخارجها. وينسجم تعاوننا مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للسيارات مع جهودنا المتواصلة لتعزيز مكانة دبي بوصفها إحدى المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في إيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية، بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة».

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للرياضة: «إن استخدام هذه المنشأة يعني أن الطاقة الكهربائية المقدمة لمقر الرالي الرئيسي ومركز الصيانة والخدمة يتم توليدها بالطاقة الشمسية المستدامة». ‏‭

ويطمح الشيخ خالد القاسمي وملاحه الألماني ديريك فون زيتزفيتس على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 3008 دي كيه آر، للفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات (فيا) 2021 وذلك بعد أن فاز بوصافة الرالي عامي 2017 و2019، وتضم قائمة الدراجين الذين سيتنافسون للفوز بلقب بطولة الدراجات النارية هذا العام ثلاثة دراجين فازوا بألقاب أول ثلاث نسخ من الرالي وهم: الجنوب أفريقي آرون مير، ومواطنه مارك اكرمان، والإماراتي محمد البلوشي.

ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يستضيف الرالي خلال الفترة من 18 – 20 فبراير الحالي- أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.