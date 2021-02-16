دياز: النصر وعجمان فرصة لإظهار «الصورة الكاملة»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن مواجهة فريقه أمام مضيفه عجمان المقررة الخميس في افتتاح الجولة 17 لدوري الخليج العربي، تمثل فرصة أمام «العميد» لإظهار «الصورة الكاملة» بعد تعثره في أول مباراتين على ملعبه تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة دياز أمام اتحاد كلباء 1-2 في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، والوصل 0-1 في الجولة 16 للدوري.

وقال دياز: «قدمنا أداءً جيداً في مباراة الديربي أمام الوصل وكنا الطرف الأفضل في الاستحواذ والانتشار وخلق الفرص، وافتقدنا الفاعلية الهجومية وهو ما نركز على تداركه في مباراة عجمان».

أضاف «لا أعتقد أن هناك مشكلة فعلية في الفريق، نطبق طريقة لعب جديدة ومن الطبيعي ظهور بعض السلبيات، ونعترف بالنقص في الفاعلية الهجومية رغم جودة مهاجمي الفريق والنقطة الأخيرة تحديداً هي التي نسعى إلى تصحيحها بالشكل المطلوب».

من جانبه قطع حبيب الفردان لاعب وسط «العميد» بالأفضلية المطلقة لفريقه في مباراة الديربي، وقال: «لو أعيدت المباراة 50 مرة لن يفوز الوصل عطفاً على أداء الفريقين في المباراة، ولكن تبقى هذه هي كرة القدم.. فوز وخسارة».

أضاف «الفريق بشكل عام يتحسن في نواحي الأداء ولا يمكن لأحد لوم الجهاز الفني نظراً لقصر فترته مع الفريق، وأعتقد أن النتائج تأتي تلقائياً في المباريات المقبلة»، وحول جلوسه على مقاعد البدلاء كلاعب احتياط خلال فترة المدرب السابق كرونوسلاف، أوضح «لا أحبذ التطرق إلى تلك الفترة رغم تحفظي على بقائي على مقاعد البدلاء، وحالياً أبذل مجهودات مضاعفة لخدمة الفريق، وعلينا تقديم كل ما لدينا ونحتاج إلى وقت أطول».