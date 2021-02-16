الرمادي: عجمان يواجه «العميد» بحذر ودون غيابات

رضا سليم (دبي)

قال أيمن الرمادي مدرب عجمان خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه أمام النصر في الجولة السابعة عشرة لدوري الخليج العربي: مواجهة العميد مهمة للغاية لفريقنا وعلينا أن نتعامل مع المنافس بحذر لأنه من الفرق التي كان من المفترض أن تنافس على درع الدوري، في المقابل فريقنا جيد ويضم عدداً من العناصر المميزة بعيداً عما حدث في المباراة الأخيرة أمام حتا التي خسرها الفريق بثلاثية والأهم أن نقدم مباراة جيدة.

وأضاف: عجمان لا يعاني من الغيابات والأمور مستقرة، وبالطبع المباريات التي يتواجه فيها فرق تنافس على البقاء دائماً ما تكون نتائجها مؤثرة للغاية، ولكن ما يهمنا أن نصل لعدد معين من النقاط بغض النظر عن الفرق التي سنحصل منها على هذه النقاط، والآمال كبيرة وتجاوز هذه المرحلة وهذا يأتي بالتكاتف والأداء القوي في المرحلة.

وقال محمد الشحي لاعب عجمان: «مواجهة النصر مهمة للغاية مثل كل المباريات وهدفنا دائماً حصدُ النقاط الثلاث وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير والجميع جاهزون للمواجهة سواء اللاعبون أو الجهازان الفني والإداري».